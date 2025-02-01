Demokrasi Nöbeti 95'inci Gününde... Özgür Çelik: Asla Bizi Umutsuzluğa Düşüremeyecekler, Yıldıramayacaklar, Korkutamayacaklar

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Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepki amacıyla ilçede başlatılan Demokrasi Nöbeti 95 gündür devam ediyor. Bugünkü nöbette konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Gerçek hedeflerinin bu ülkeyi Orta Çağ karanlığına sürüklemek olduğunu biliyoruz. İstiyorlar ki umudumuzu kaybedelim. Ama, asla bizi umutsuzluğa düşüremeyecekler. Çünkü biz biliyoruz ki, gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu andır. Çok az kaldı. Erken seçim sandığı gelecek, onlar gidecek" dedi. Çelik, Ahmet Özer hakkında verilen ikinci tutuklama kararına ilişkin, "Fetövari taktiklerle yaptıkları birinci tutuklamadan hiç bir sonuç alamadılar. Ahmet Özer'in 12 yılık telefon kayıtlarını incelediler, 11 kişiyi tutukladılar. Yetmedi, Ahmet Özer'in Mersin'deki banka kasasını hukuksuz bir biçimde patlattılar. Ama kasada hiçbir suç unsuru bulamadılar" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepki amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan Demokrasi Nöbeti sürüyor. Bugün 95'inci gününde olan nöbete, CHP'nin Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Başakşehir ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve Esenyurtlu vatandaşların yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin de katıldı.

Ergin: Bugün 95'inci gün olmasına rağmen, hala ortada bir iddianame yok

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin meydanda yaptığı açıklamada, "Bugün 95'inci gün olmasına rağmen, hala ortada bir iddianame yok. Hala, neden suçlanıldığını, afaki söylemlerden duyduğumuzun dışında somut bir delil yok, belirlenmiş bir duruşma günü yok. Buna rağmen, Ahmet Özer tutuklu, tutsak."

Ergin'in ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklamalarda bulundu. Özgür Çelik de, Özer hakkında verilen ikinci tutuklama kararına ilişkin, "Neden ikinci kez tutukladılar? Çünkü, Fetövari taktiklerle yaptıkları birinci tutuklamadan hiç bir sonuç alamadılar" dedi. Çelik, "Ahmet Özer'in 12 yılık telefon kayıtlarını incelediler, Ahmet Özer'le telefon konuşması yapan 11 kişiyi tutukladılar yine sonuç alamadılar. Yetmedi, Ahmet Özer'in Mersin'deki banka kasasını hukuksuz bir biçimde patlattılar. Ama kasada hiçbir suç unusuru bulamadılar" şeklinde konuştu.

Çelik, konuşmasında şu görüşleri dile getirdi:

"95 gün önce Esenyurt hallkının iradesine bir darbe vuruldu ve darbe vuranlar sandılar ki, biz Esenyurt'ta bir demokrasi darbesi yaparız, Esenyurt Belediyesi'ne çökeriz, Cumhuriyet Halk Partililer de gelir burada 5-10 gün bağırırlar, 5-10 gün buralarda beklerler sonra evlerine giderler diye düşündüler. Biz de Esenyurt'un rantını rahat rahat yönetiriz diye düşündüler ama siz hiç vazgeçmediniz, biz hiç vazgeçmedik. Çünkü biz şunu biliyoruz, taşı delen suyun tazyiki değil damlaların sürekliliğidir. Şunu bilsinler, bu daha başlangıç, mücadelemiz daha yeni başlıyor. Mücadele etmeye devam edeceğiz Esenyurt Meydanı'nda.

"Meclis üyelerimiz denetim görevlerini yerine getiriyor"

Buradan Esenyurt Belediyesi'nin rantını yönetmek isteyenlere şunu ifade ediyoruz, o koltuklarda rahat oturamayacaksınız. Meclis üyelerimiz denetim görevlerini yerine getiriyorlar.

"Neden ikinci kez tutukladılar Ahmet Özer'i biliyor musunuz?"

Esenyurt Belediye Başkanımız tam 95 gündür tutuklu. Önce hukuksuz aramalarla, mesnetsiz iddialarla Esenyurt Belediye Başkanımızı Silivri zindanında rehin aldılar. Geçen hafta da yine bir hukuksuz ikinci tutuklama gerçekleştirdiler. Birinci tutuklamayı yapmışlardı, neden ikinci kez tutukladılar Ahmet Özer'i biliyor musunuz? Çünkü Fetövari taktiklerle yaptıkları birinci tutuklamadan hiç bir sonuç alamadılar.

"Ahmet Özer'in Mersin'deki banka kasasını patlattılar, ama kasada hiçbir suç unusuru bulamadılar"

Bir günde gizli tanık oluşturdular 95 gün önce, bir sonuç alamadılar. Ahmet Özer'in 12 yılık telefon kayıtlarını incelediler, Ahmet Özer'le telefon konuşması yapan 11 kişiyi tutukladılar yine sonuç alamadılar. Yetmedi, Ahmet Özer'in Mersin'deki banka kasasını hukuksuz bir biçimde patlattılar. Yanlış duymadınız, eşinin ziynet eşyalarının içerisinde olduğu, kişisel eşyalarının içerisinde olduğu banka kasasını patlattılar. Bir MASAK raporu var dediler. Raporu gerekçe göstererek dediler ki, Ahmet Özer'in, kiracısı Faik Kaplan'la ortak banka hesabı var dediler, gittiler Mersin'de kasayı patlattılar. Ama kasada hiçbir suç unusuru bulamadılar. Kasada hiçbir suç unsuru bulunmadığına dair banka yetkililerinin hazırlamış olduğu rapor burada.

"Gerçek hedeflerinin bu ülkeyi Orta Çağ karanlığına sürüklemek olduğunu biliyoruz"

Bu ülkede konuşan kim varsa, iktidarın arkasına hizalanmayan kim varsa soruşturmalarla, gözaltılarla toplumu baskı altına almaya çalışıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na 2019'dan beri tam anlamıyla bir yargı tacizi uyguluyorlar. 2015'teki Beylükdüzü Belediyesi ihalesiyle ilgili 2021'de dava açıyorlar. 'Ahmak Davası'nı hepiniz biliyorsunuz. Bu dönem jet soruşturmalar açıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Aslında, Ekrem İmamoğlu'na bu yargı tacizini yaparken, belediye başkanlarımızı tutuklarken, genel başkanları tutuklarken, gazetecileri tutuklarken topluma bir mesaj vermeye çalışıyorlar, gözdağı vermeye çalışıyorlar. Onların gerçek hedefinin cumhuriyetin değerleri olduğunu biliyoruz. Gerçek hedeflerinin bu ülkeyi Orta Çağ karanlığına sürüklemek olduğunu biliyoruz. Asla onlara izin vermeyeceğiz.

"Gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu andır, çok az kaldı"

İstiyorlar ki umudumuzu kaybedelim. Ama, asla bizi umutsuzluğa düşüremeyecekler, yıldıramayacaklar, korkutamayacaklar. Çünkü biz biliyoruz ki, gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu andır. Çok az kaldı. Erken seçim sandığı gelecek, onlar gidecek."