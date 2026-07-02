Denizcilik Zirvesi\'nde Türkiye Vizyonu

İSTANBUL'da düzenlenen 5'inci Türkiye Denizcilik Zirvesi Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Deniz ulaşımı küresel ekonominin can damarı ve bağlantısallık, alternatif yollar, güzergahlar çok çok önemli. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, denizlerde daha güçlü, denizcilikte daha rekabetçi limanlarıyla, tersaneleriyle, ticaret filosuyla küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye'yi hedeflemektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 5'inci Türkiye Denizcilik Zirvesi bugün Tersane İstanbul'da başladı. Yarın sona erecek olan organizasyonun ödül töreni ise bu akşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleştirilen konuşmaların ardından denizcilik ödülleri sahiplerine verildi.

'SON 23 YILDA DENİZCİLİĞİ STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA GÖRDÜK'

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son 23 yılda denizciliği stratejik önceliklerimiz arasında gördük ve politikalarimizi bu doğrultuda şekillendirdik. Göreve geldiğimizde arzu ettiğimiz seviyenin gerisinde bulunan denizcilik altyapımızı güçlendirerek bugün gurur duyduğumuz başarılara ulaştık. Elbette bu da yeterli değil daha da ileriye gideceğiz. Bugün Türkiye 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 400 balıkçı barınağı, 181 tekne imal ve çekek yeri, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 11'i kuru, 40'ı yüzer olmak üzere 51 havuz, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşkın amatör denizcisiyle dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir. 2002'de 8,9 milyon DED-VEYT TON ile 17'nci sırada yer alan Türk sahipli denizcilik filomuz; 2026 itibarıyla 2 bin 234 gemi ve 51,8 milyon DED-VEYT TON kapasiteyle, 11'inci sıraya yükselmiştir. Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa olmak üzere 5 limanımız, halihazırda dünyanın en yoğun 100 limanı arasında bulunuyor. 2025'te 62 bin 656 gemiye limanlarımızda hizmet verdik" diye konuştu.

'GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM ALANINDA DÜNYADA 3'ÜNCÜ, AVRUPA'DA LİDERİZ'

Yılmaz, "Limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,1 artarak bin 375'e, yolcu sayısı 2,2 milyona ulaştı. Son 23 yılda inşa ettiğimiz yeni yat limanları ve sürekli artan bağlama kapasitesiyle ülkemizi yat turizminde de cazibe merkezi haline getirdik. 2002'de 41 olan yat limanı sayımızı, en son Gazipaşa Yat Limanımızı da hizmete açarak, 65'e çıkardık. 8 bin 500 olan bağlama kapasitemizi ise 26 bin seviyesine getirdik. Geçtiğimiz sene, kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımızla, 119 milyona yakın yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşıdık. Öte yandan, 84 binden fazla kardeşimize istihdam sağlayan gemi inşa sanayimiz de küresel ölçekte güçlü ve etkili bir konumdadır. Gemi siparişinde dünya da 7'nci, tonajda 10'uncu sırada yer alan gemi inşa sanayimiz, mega yat imalatında ise dünya ikinciliğine yükselmiştir. Gemi geri dönüşüm alanında ise dünyada 3'üncü, Avrupa'da lideriz" ifadelerini kullandı.

'BUGÜNE KADAR 51 ÜLKE İLE 65 DENİZCİLİK ANLAŞMASI İMZALADIK'

Yılmaz, "2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini 22 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz. Bugüne kadar sektörümüze toplam 21,8 milyar lira destek sağladık. Sadece 2025 yılında verdiğimiz 5,3 milyar liralık destekle de denizcilik sektörümüzün yanında olmaya devam ettik. Uluslararası alanda da denizcilikte iş birliği ağımızı sürekli genişletiyoruz. Bugüne kadar 51 ülke ile 65 denizcilik anlaşması imzaladık, 1999'dan bu yana kesintisiz üyesi olduğumuz Uluslararası Denizcilik Örgütü Konseyi'ne de geçtiğimiz yıl yüksek bir oy oranıyla 14'üncü kez seçildik. Boğazlarımızdan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretleri 2022 yılından bu yana yaptığımız güncellemelerle artırıyoruz. Her Kabotaj Bayramı'nda bu güncellemeleri sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'DENİZ ULAŞIMI KÜRESEL EKONOMİNİN CAN DAMARI VE BAĞLANTISALLIK, ALTERNATİF YOLLAR, GÜZERGAHLAR ÇOK ÖNEMLİ'

Yılmaz, "Deniz emniyeti ve güvenliği konusunda da tavizsiz duruşumuzu muhafaza ediyor, Basra Körfezi'nde yaşanan savaş nedeniyle mahsur kalan gemilerimizin emniyetle tahliyesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Çok şükür şu anda bir mutabakat oluştu, bir ateşkes oluştu ve nispi olarak bir iyileşme söz konusu. Bütün bu yaşananlar bize şunu gösterdi. Deniz ulaşımı küresel ekonominin can damarı ve bağlantısallık, alternatif yollar, güzergahlar çok çok önemli. Bu yaşananlar inanıyorum ki önümüzdeki dönem bu alanlarda yeni fikirlerin, yeni güzergahların, alternatif bağlantısallık hatlarının oluşumuna da katkı sunacaktır. Biz de bu savaş çıkmasın diye her türlü gayreti sarf ettik, şimdi de savaş kalıcı bir şekilde sonuçlansın, kalıcı bir barış oluşsun diye her türlü gayreti, diplomatik gayreti sarf ediyoruz. İnşallah bir daha o günleri yaşamayız, bunu temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZ, DENİZLERDE DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'Yİ HEDEFLEMEKTEDİR'

Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, denizlerde daha güçlü, denizcilikte daha rekabetçi limanlarıyla, tersaneleriyle, ticaret filosuyla küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye'yi hedeflemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ve Ege'de hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyan, denizcilik kapasitesini her alanda güçlendiren Türkiye'yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Kamu kurumlarımızla özel sektörümüz arasında kurduğumuz güçlü iş birliği ve denizcilik camiamızın sahip olduğu bilgi, tecrübe ve birikimle önümüzdeki dönemde de ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız. Her alanda olduğu gibi bu alanda da kamu ve özel sektör diyaloğu ve iş birliği, başarı için en kritik faktörlerden biri. Bugün de burada aynı tabloyu görüyoruz. Kamu ve özel sektör ortak hedefler koyup bu hedefler doğrultusunda üzerlerine düşeni yaptıklarında başarı da gelmiş oluyor" dedi.

'SEYRÜSEFER SERBESTİSİ ÇOK DEĞERLİ'

Yılmaz, "Diğer taraftan, denizcilik aynı zamanda uluslararası iş birliğinin çok kıymetli olduğu bir alan. Seyrüsefer serbestisi çok değerli. Bunun ne kadar değerli olduğunu yaşayarak gördük. Türkiye olarak seyrüsefer serbestisinin yanındayız, her zaman yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Diğer taraftan uluslararası iş birliklerini de destekliyoruz, gerek ikili gerek çok taraflı iş birliklerinin de herkes için kazançlı bir sonuç doğuracağına gönülden inanıyoruz" diye konuştu.