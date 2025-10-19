Denizli'de Tur Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 32 Yaralı - Son Dakika
Denizli'de Tur Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 32 Yaralı

19.10.2025 22:20
Denizli'nin Buldan ilçesinde, tur otobüsü devrildi. 1 ölü, 32 yaralı var, 6'sı ağır durumda.

1) DENİZLİ'DE TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; 1 ÖLÜ, 32 YARALI

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, İzmir'den günlük tura katılan kişileri taşıyan otobüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 6'sı ağır 32 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Denizli-Buldan ilçesi karayolunda meydana geldi. İzmir'den Günübirlik tura katılanları taşıyan Cevdet Uça (49) yönetimindeki 35 CEJ 048 plakalı otobüs, Bölme Kaya Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs yoldan çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede, yolculardan Güldane Altınova'nın (67) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, yaralanan sürücü dahil 32 kişi ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, 6'sının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Güldane Altınova'nın cenazesi otopsi için Buldan Devlet Hastanesi sorguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, otobüsün Denizli'nin Buldan ilçesine günlük tur gezisi düzenlediği, kazanın da tur sonrası İzmir'e dönerken meydana geldiği öğrenildi.

2) 6 AY ÖNCE KENDİSİNİ VURAN KİŞİYE SİLAHLA SALDIRDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Nadir C. (65), 6 ay önce kendisini tabanca ile yaralayan S.A.Ö. (15) ile sokakta karşılaşınca tabancayla ateş açtı. Saldırıdan şan eseri yara almadan kurtulan S.A.Ö., markete sığınarak yardem isterken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İlk olay, 19 Nisan tarihinde Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu S.A.Ö., iddiaya göre aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Nadir C. ile karşılaşınca tartıştı. Yanan arbede sırasında S.A.Ö., elindeki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından yaraladı. Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

6 AY SONRA İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞTI

Olayın ardından 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra kısa süre önce tahliye olan S.A.Ö., akşam saatlerinde Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen Nadir C., ile karşılaştı. Nadir C., üzerinde bulunan tabanca ile husumetli olduğu S.A.Ö.'ye ateş açtı. Koşarak kaçan S.A.Ö., bir markete sığındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. S.A.Ö., saldırıdan şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Bu sırada kurşunlardan bir bir iş yerinin duvarına isabet etti.

S.A.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Nadir C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

