Denklik Belgesi Operasyonunda 30 Şüpheli Gözaltında

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen "denklik belgesi" operasyonunda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'de ortaöğretim kurumlarından mezun oldukları halde yurt dışında eğitim-öğretim görmüş gibi gerçeğe aykırı beyanda bulunup Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik belgesi temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamalarına devam ediliyor.
Aldıkları denklik belgeleriyle Yüksek Öğretim Kurumlarının yabancı öğrencilere tanımış olduğu yüzde 10'luk kontenjandan yararlanarak üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleşen şüpheliler arasında FETÖ kapsamındaki soruşturmalar sürecinde polis okullarından ihraç edilen kişilerin de bulunduğu öğrenildi.
Bu şüphelilerin, sonrasında aldıkları denklik belgeleriyle diş hekimi asistanlığı, adliyelerde yazı işleri müdürlüğü ve icra memurluğu ile avukatlık yaptıkları belirlendi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Birleşmiş İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) görüşülmek üzere, Müslümanlar için kutsal ramazan ayı başlamadan önce Sudan'da acil ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı hazırladı. İngiltere, Sudan'da acil ateşkes çağrısı yapan tasarıyı BM üyeleriyle paylaştı. Tasarıda, yayılan şiddet, giderek kötüleşerek felaket boyutuna varan insani durum ile özellikle Darfur'da aşırı seviyeye ulaşan gıda güvencesizliği dolayısıyla derin endişe duyulduğu ifade edildi. Çatışmaların tüm taraflarını Sudan'ın sınırları dahil çatışma hatları boyunca engelleri kaldırarak 'hızlı, tam, güvenli ve aksatılmamış insani erişime' izin vermeye çağıran tasarıda, 'çatışmanın sonlandırılmasının yanı sıra sivillerin öncülük ettiği kalıcı ve kapsayıcı dönüşüme' yönelik bölgesel ve uluslararası çabaların koordinasyonunun güçlendirilmesi istendi. Diğer yandan BM Gıda Programı (WFP), Sudan'daki çatışmaların 'büyük gıda krizini tetikleme riski' olduğu uyarısında bulundu. WFP İcra Direktörü Cindy McCain, çatışmaların milyonlarca kişinin hayatını mahvettiğini belirterek, tarafları çatışmayı durdurmaya ve hayat kurtaracak yardımların ulaştırılması için insani kuruluşlara izin vermeye çağırdı. WFP'ye göre Sudan'da 5 milyon kişi ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor, 18 milyon kişi ise aşırı açlıkla mücadele ediyor. İngiltere'nin hazırladığı tasarının, BM Güvenlik Konseyinde cuma günü oylanması bekleniyor.
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