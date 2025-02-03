Deprem Bölgesinde Sanayi Çalışan Sayısı Artıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde, sanayi kapasite raporuna sahip tesislerdeki toplam çalışan sayısı 441 bin 937 ile afet öncesi seviyeyi aştı.

AA muhabirinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) "2024 Yılı Sanayi Kapasite Raporu" istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı, ülke genelinde 4 milyon 7 bin 51 kişi olarak hesaplandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği 11 ile ilişkin veriler incelendiğinde ise afetin tabloya yansıması dikkati çekti. Söz konusu sektörde, deprem öncesi 2022'de 437 bin 632 çalışan bulunuyordu. Depremin gerçekleştiği 2023'te çalışan sayısı 431 bin 718'e geriledi. Geçen yıl ise yeniden yükselişe geçerek 441 bin 937'ye ulaştı. Böylece söz konusu bölgede yapılaşma çalışmalarının hızlanmasıyla sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı, deprem öncesindeki seviyeyi geçti.

En çok çalışan Gaziantep'te, en az Kilis'te

Afet bölgesi ilan edilen 11 il içinde geçen yıl sanayi kapasite raporuna sahip tesislerdeki toplam çalışan sayısı en yüksek il Gaziantep oldu. Güneydoğu Anadolu'nun en büyük ticaret ve sanayi merkezlerinden olan ilde çalışan sayısı geçen yıl 140 bin 168 olarak kayıtlara geçti.

Gaziantep'i 85 bin 779 ile Adana takip ederken depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki çalışan sayısı 54 bin 907 oldu.

Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da bu sayı 30 bin 546 olarak hesaplandı. Hatay'ı, 29 bin 646 ile Şanlıurfa ve 29 bin 289 ile Malatya takip etti.

Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerdeki toplam çalışan sayısı, geçen yıl Diyarbakır'da 24 bin 397, Adıyaman'da 16 bin 915, Osmaniye'de 13 bin 800 oldu.

Elazığ'da bu kategoride çalışan sayısı 11 bin 829, Kilis'te 4 bin 661 olarak belirlendi.

Deprem bölgesindeki illerde sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayıları 2024 sonu itibarıyla şöyle:

İLLER ÇALIŞAN SAYISI Adana 85.779 Adıyaman 16.915 Diyarbakır 24.397 Elazığ 11.829 Gaziantep 140.168 Hatay 30.546 Kahramanmaraş 54.907 Kilis 4.661 Malatya 29.289 Osmaniye 13.800 Şanlıurfa 29.646 TOPLAM 441.937

Kaynak: AA