Deprem Bölgesine Yatırımlar Devam Ediyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen illerin yeniden imarı için bu yıl da altyapıdan eğitim, turizm ve konut gibi alanlara kadar pek yatırım yapılacak.

AA muhabirinin, 2025 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, depremlerden etkilenen illere yapılan yatırımlar bu yıl da tarım, imalat, eğitim, ulaştırma, turizm ve konut gibi birçok alanda devam edecek.

Buna göre Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne, depremden etkilenen 11 ilde sulama yatırımlarının onarımı için 4,3 milyar lira, taşkın koruma hizmetleri için de 2,4 milyar lira ayrıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Deprem Bölgesindeki Sanayi İşyerlerinin Yapımı Projesi" de öne çıkan yatırım başlıkları arasında yer aldı. Bu proje için 2025'te 2,4 milyar lira harcanması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, deprem nedeniyle oluşan hasarları giderilmesi için 9 ilde 5 milyar liralık yatırım öngörülüyor. Çalışmaların 2029'a kadar tamamlanması planlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) bölgedeki yeni ya da devam eden yol çalışmaları için 3,8 milyar lirayı aşkın yatırım yapması öngörülüyor. Ayrıca, Osmaniye ve Şanlıurfa'da depremden zarar gören yolların bakım-onarımı için yapılacak yatırımın 2 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yapımını yürüttüğü dış finansman destekli 8 bin 500 dairelik afet konutu için 16,8 milyar liralık yatırım hedefleniyor.

Eğitim ve kültür projeleri

Depremden etkilenen illerde eğitim ve kültür yatırımları da sürecek.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığınca bölgedeki 11 ilde çelik yapılı okul inşası için 3 milyar liralık yatırım yapılacak. Söz konusu projenin bu yıl tamamlanması öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının deprem bölgesindeki kültürel varlıkların bakımı, onarımı ve çevre düzenlemesini içeren projeleri için 790 milyon lira ayrıldı. Bu kapsamda Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'taki müze ve kale gibi yapılar onarılacak.

Ayrıca, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'deki kütüphanelerin onarımı için de bu yıl 1,2 milyar lira harcanacak.

Adalet Bakanlığının depremden etkilenen 5 ildeki adli tıp binası, adalet sarayı, adliye ve cezaevi projeleri ve etüt işleri için 4 milyar lirayı aşkın yatırım yapması planlanıyor.

Altyapı projeleri

Kurumlar, deprem bölgesindeki şehirlerin içme suyu ve kanalizasyon altyapısına yönelik yatırımlar da gerçekleştirecek.

DSİ'nin 11 ildeki içme suyu onarım projeleri için 1,5 milyar lira yatırım öngörülüyor.

İller Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün dış finansman destekli depolama, içme suyu arıtma tesisi, isale hattı gibi projeleri için 10,6 milyar lira ayrıldı.

Söz konusu illerdeki kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi ve yağmur suyu şebeke yapımı için de büyük bölümü dış finansman kaynaklı 16,6 milyar liralık yatırım yapılacak.