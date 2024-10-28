Deprem Sonrası İstihdam Sorunları Araştırılıyor

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Deprem sonrası yaşanan istihdam ve üretim sorunları araştırılıyor

ADIYAMAN - Depremlerinin ağır hasara neden olduğu 4 kentte, organize sanayi bölgelerindeki istihdam ve üretim arzıyla ilgili ortaya çıkan sorunlar araştırılıyor.

TÜBİTAK ve Elazığ Fırat Üniversitesi İşbirliği'nde yürütülen "1001 Proje" ile Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerindeki istihdam araştırılıyor. Depremin, 4 kentteki sanayi bölgelerinde neden olduğu istihdam ve üretim arzı sorunlarına yönelik bölgesel saha çalışmasını bilim insanları yapıyor.

Fırat Üniversitesi'nin öğretim üyeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Haluk Yaman, Dr. Ertuğrul Buğra Orhan Adıyaman'da, Doç. Dr. Nil Çokluk ve Bursiyer İbrahim Harnuboğlu Hatay'da, Dr. Ahmet Hikmet Zabun, Bursiyer Sema Yüksek Kahramanmaraş'ta, Doç. Dr. Murat Sezik ve Bursiyer Neşet Kıcık ise Malatya'da saha çalışmasını yürütüyor. Projede ilk saha araştırması Adıyaman'dan başladı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezen ve işletme yetkilileriyle görüşüyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Haluk Yaman, "Depremin sebep olduğu işgücü açıkları ve üretimi arzı problemlerine odaklanmakta 4 ili kapsayan bir projemiz var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya bu iller arasında. Biz burada yaklaşık 10 gündür organize sanayi bölgemizi geziyoruz. Buradaki firmalarımızla görüşmeler yapıyoruz, iş gücü açığı nasıl giderebilmesi gerektiğini, üretim ardı problemlerini sebeplerini, nasıl daha iyi olabilir konusunda görüşmeleri yapıyoruz. Yeni organize modellerinin nasıl olabileceğinin analizini yapıyoruz. Elde ettiğimiz verileri, sonuçlarıyla birlikte ilgili paydaşlarla paylaşacağız. İnşallah organizeleri daha iyi, istihdamı daha yüksek, yeni modellerle birlikte kurulmasında bir payımız olmasını hedefliyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Gelişim Tekstil İşletmesi Genel Müdürü Ekrem Cırık ise, "Depremden 3-4 ay sonra üretime başlayabildik. Henüz depremden önceki şeyi yakalamış değiliz. Depremden önce 500 kişiyle çalışırken bugün 330-335 kişiyle çalışıyoruz. Ancak bizim fabrika olarak üretim kapasitemiz 700 kişi. Her türlü gayret, her türlü şeye rağmen yakalayabildiğimiz rakamlar bu. Tabi ki bunun nedenleri var. Bu nedenleri sağ olsun değerli hocalarımızla paylaştık. Nerede, ne yapabiliriz, bu istihdam artırıcı ne tür etkenler oynayabilir onu konuştuk" diye konuştu.