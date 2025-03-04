Depremde 35 Kişiye Mezar Olan Has-El Sitesi Davasında Tutuksuz Müteahhit Hüseyin Aydın Suçu Zemine Attı - Son Dakika
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Depremde 35 Kişiye Mezar Olan Has-El Sitesi Davasında Tutuksuz Müteahhit Hüseyin Aydın Suçu Zemine Attı

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Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Has-El Sitesi'nin ilk duruşması, depremden iki yıl sonra görüldü. Soruşturma aşamasında 9 ay tutuklu kalan ve adli kontrolle tahliye edilen müteahhit Hüseyin Aydın, savunmasında "Binanın yıkılma sebebinin zemin olduğunu düşünüyorum" dedi. Müşteki avukatları, sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmasını talep ederek, "Sanıkların cezalandırılması sadece müştekiler açısından değil, gelecek nesiller ve ülkenin adalet sistemi açısından önemlidir" diye konuştu.

04.03.2025 09:34  Güncelleme: 10:48
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Has-El Sitesi'nin ilk duruşması, depremden iki yıl sonra görüldü. Soruşturma aşamasında 9 ay tutuklu kalan ve adli kontrolle tahliye edilen müteahhit Hüseyin Aydın, savunmasında "Binanın yıkılma sebebinin zemin olduğunu düşünüyorum" dedi. Müşteki avukatları, sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmasını talep ederek, "Sanıkların cezalandırılması sadece müştekiler açısından değil, gelecek nesiller ve ülkenin adalet sistemi açısından önemlidir" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Has-El Sitesi B Blok'un yıkılması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Soruşturma aşamasında müteahhit Hüseyin Aydın, 17 Şubat 2023'ta tutuklandı ancak 20 Kasım 2023'te adli kontrolle tahliye edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Hüseyin Aydın, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş ve statik fenni mesul Fidan Turnalı hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden alınan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, müteahhit, statik proje müellifi ve statik fenni mesul, "asli kusurlu" bulundu. Belediyenin proje ve yapı kontrollerinden sorumlu birimi için "tali kusurlu" olarak tespit edildi.

ANKA Haber Ajansı, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen Has-El Sitesi davasının ilk duruşma tutanağına ulaştı. Duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanık müteahhit Hüseyin Aydın ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Fidan Turnalı ve başka suçtan tutuklu sanık Sıtkı Okumuş ise duruşmaya katılmadı.

"Binanın yıkılma sebebi zemin..."

Duruşmada ilk olarak sanık müteahhit Hüseyin Aydın söz aldı. Aydın, 2001'den beri birçok bina yaptığını, yalnızca birinin yıkıldığını, diğerlerinin sağlam kaldığını iddia ederek, "Has-El Sitesi'nin bir bloğu yıkıldı, diğeri hasar gördü. Her inşaatımda olduğu gibi bu binada da imar çapını alarak projelendirmeleri yaptırdım, zemin etüd raporunu aldım, sonrasında projeleri hazırlattım, hazırlanan projeleri belediyeye verdim, belediye projeleri onayladı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depremde 35 Kişiye Mezar Olan Has-El Sitesi Davasında Tutuksuz Müteahhit Hüseyin Aydın Suçu Zemine Attı - Son Dakika

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