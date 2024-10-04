Depremde ağır yaralandı, fizyoterapiyle ayağa kalktı - Son Dakika
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Depremde ağır yaralandı, fizyoterapiyle ayağa kalktı

Depremde ağır yaralandı, fizyoterapiyle ayağa kalktı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde, kaldığı enkaz altında kalıp sağ bacağından ağır yaralanan Meryem Yıldız (60), geçirdiği 4 ameliyatın ardından yatağa bağımlı hale geldi.

04.10.2024 17:11
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KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde, kaldığı enkaz altında kalıp sağ bacağından ağır yaralanan Meryem Yıldız (60), geçirdiği 4 ameliyatın ardından yatağa bağımlı hale geldi. Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli fizyoterapist desteğiyle yeniden ayağa kalktı.

Depreme, yaşadıkları Hatay'ın Defne ilçesinde yakalanan Meryem Yıldız, eşini kaybettiği felakette yıkıntılar arasında kalıp sağ bacağından ağır yaralandı. Mersin'e getirilip 4 ameliyat olan Meryem Yıldız, ardından Tarsus ilçesi Şehitishak Mahallesi'nde kızlarıyla bir eve yerleşti. Ayağındaki çoklu kırık nedeniyle Mersin ve Tarsus'ta yapılan ameliyatların ardından yatağa bağımlı hale gelen Meryem Yıldız'ın durumu, Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne bildirildi. Büyükşehir'in uzman fizyoterapistleri nezaretinde gerçekleşen 6 aylık tedavi sonrası Meryem Yıldız, yürümeye başladı ve ev içi ve dışında kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir duruma geldi.

'HAYATA TUTUNMAK İÇİN GÖSTERDİĞİ AZİMLE OLDU'

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli fizyoterapist Sevgi Dilan Dinsever, "Meryem teyze, Hatay'da enkaz altında kalmış. Daha sonra tedavi için Mersin'e getirilmiş. Mersin'de 2,5 aylık tedavi sonucunda, fizik tedavi için Belediyemize başvuru yaptı. Biz ilk geldiğimizde Meryem teyzenin vücudunda kırıklar mevcuttu, çok ağrısı vardı ve yürüyemeyecek durumdaydı. Öncelikle ağrısını dindirmeye yönelik uygulamalar yaptık. Daha sonra kısıtlı eklem hareketleri ve egzersizle kaslarını güçlendirdik. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Şu an bağımsız bir şekilde, kendi ihtiyaçlarını kendisi görebiliyor. Hem ev içerisinde hem ev dışında tek başına hareket edebiliyor. Bu, Meryem teyzenin hayata tekrar tutunmak için gösterdiği azim ve istikrar sayesinde oldu" dedi.

'YAVAŞ YAVAŞ YÜRÜMEYE BAŞLADIM'

Meryem Yıldız, sağ bacak bölgesinden ciddi şekilde yaralandığını kaydederek, "O yıkıntılardan beni zorlukla çıkarttılar. Mersin'e alıp getirdiler. Bir ameliyat orada geçirdim ama yatağa bağımlı hale geldim. Büyükşehir Belediyesi'ne fizyoterapi hizmeti için başvurduk. 6 ay süren tedavi sonucunda yavaş yavaş yürümeye ve ihtiyaçlarımı kendim görmeye başladım. Başkanımız Vahap Seçer'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yıldız'ın kızı Manolya Yıldız ise annesinin hiç kalkamaz durumdayken zamanla yürümeye başladığını belirterek, "Annem yürüyemiyordu, hiçbir şekilde ayağa kalkamıyordu. Günlük rutin hareketlerde bulunuyor, yemek yapabiliyor, markete gidebiliyor. Bu dereceye kadar geldi, bu kadar ilerledi. Büyükşehir ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Meryem Yıldız, Ameliyat, Deprem, Güncel, Son Dakika

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