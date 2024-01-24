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Depremde iş yeri ve evini kaybeden kadının atölyesi 7 kişiye iş imkanı sağlıyor - Son Dakika
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Depremde iş yeri ve evini kaybeden kadının atölyesi 7 kişiye iş imkanı sağlıyor

Hatay'da depremde 2 iş yeri ve evini kaybeden Cemre Güler, konteyner iş yerinde kurduğu tekstil atölyesiyle 7 kişiyi iş sahibi yaptı. Güler, deprem sonrası maddi olanaklarını kullanarak atölyesini kurdu ve Türkiye'nin 81 iline ürün göndermeye başladı. Güler'in eski çalışanlarından biri olan Yakup Çalışkan da tekrar yanında çalışmaya başladı ve ekmeğini çıkarttığını belirtti.

24.01.2024 - 09:10,
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Depremde 2 iş yeri ve evini kaybeden afetzede kadının konteyner iş yerinde kurduğu atölye 7 kişiye ekmek kapısı oldu

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 2 iş yeri ve evi yıkılan afetzede Cemre Güler, konteyner iş yerinde kurduğu tekstil atölyesiyle 7 kişiyi iş sahibi yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da bir çok vatandaşın hayatını olumsuz etkilemişti. Asrın felaketinin yerle bir ettiği Antakya'da yaşayan 27 yaşındaki Cemre Güleri'in de 2 iş yeri ve evi depremde yıkıldı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hayata küsmeyen başarılı kadın ailesinin desteğiyle Antakya ilçesinde bulunan prefabrik iş yerinde hayata yeniden başladı. Deprem sonrası maddi olanakları sağlayarak gerekli makine ve ekipmanı alan Güler, tekstil ürünleri ürettiği atölyesinde iş başı yaptı. Deprem öncesi 15'e yakın personeli bulunan Güler, şimdiyse prefabrik tekstil atölyesinde 7 kişiyi iş sahibi yaptı.

"Ben bütün depremzedelere her şeyin daha güzel olacağını söylemek istiyorum"

Prefabrik iş yerinde ürettiği iş elbiselerini Türkiye'nin 81 iline gönderdiğini ifade eden Cemre Güler, "6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadım. 2 iş yerimi kaybettim, yıkıldı ve evimizde çöktü. Yakınlarım vefat etti. Depremden güçlü çıktım. Artık hayata tutunmam gerektiğini fark ettim. Yeni iş yerimde faaliyete devam ediyorum. Burası konteyner iş yeri. 2 iş yerimde burada. Şuanda 7 personelim var. Depremden önce daha fazla personelim vardı ama bir yerden başlamak lazımdı. İşlerimde deprem öncesine göre düşüş var ama yine çok şükür. Ürünlerimi Türkiye'nin 81 iline satıyorum. Özel siparişler alıyorum. Ben bütün depremzedelere her şeyin daha güzel olacağını söylemek istiyorum" dedi.

Güler'e ait iş yerinde çalışan Yakup Çalışkan, geçmişte birlikte çalıştığı genç kadınla yollarının yeniden kesiştiğini ifade ederek "6 Şubat'ı hatırlamak istemiyoruz. Çok üzücü bir afet yaşadık. Deprem oldu, yakınlarımızı kaybettik. Cemre hanımın eski elemanıyım, şuan yine yanında çalışmaya başladım. Rabbim razı olsun, ekmeğimizi çıkartıyoruz. Sipariş aldıkça çalışıyoruz, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Depremde iş yeri ve evini kaybeden kadının atölyesi 7 kişiye iş imkanı sağlıyor
Kaynak: İHA
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