Depremde Yıkılan Said Bey Sitesi Davası 15 Haziran'a Ertelendi... Mağdur Aileler: "Biz 3,5 Yıldır Adalete Erişememekten Yorulduk"

10.04.2026 15:06  Güncelleme: 16:21
Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 46 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi davasında kararın açıklanması beklenirken, mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 15 Haziran'a erteledi. Depremde 4 yakınını kaybeden Tuba Erdemoğlu, "Olası kast" dışındaki hiçbir yargılamayı kabul etmediklerini söyledi. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise, "Bu ülkede her parası olan müteahhitlik yapmasın, her parası olan yapı denetim şirketi kurarak insanlara mezar yapmasın" dedi. CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş de sanıkların sorumluluklarını kabul etmediklerini belirterek, "O zaman benim sorumluluğum var! Böyle bir düzen olur mu? Böyle bir rezillik olabilir mi? Lanet olsun böyle sisteme" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan Said Bey Sitesi'nin, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucunda 46 kişi yaşamını yitirdi.

Önce yapı sahibi ve müteahhit Hasan Çam, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yiğit ile şantiye şefleri Halil İbrahim US ve Murat Kaş hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", binanın yapım tarihinde Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olan Arzu Özaydın ile Müdür Yardımcısı Serap Binici hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı ve her iki dosya daha sonra birleştirildi.

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasında tüm sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanmasını talep etti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11. duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuklu sanık Hasan Çam ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş ve Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri de duruşmayı izledi.

Sanık Hasan Çam savunmasında, "Ben teknik bir kişi değilim. Binanın müteahhidi ve altındaki market sahibiyim. Ben üç yıldır tutukluyum. Hiçbir teknik sorumlu tutuklu değil. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep ederken; depremde yakınlarını kaybedenler ve müşteki avukatları ise sanıkların "olası kast"tan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

"'Olası kast' dışındaki hiçbir yargılamayı kabul etmiyoruz"

Duruşmanın ardından aileler, Kahramanmaraş Adalet Sarayı'nın önünde açıklama yaptı. Depremde anne, baba, kız kardeşi ve dedesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, 6 Şubat'tan bu yana adalet mücadelesi verdiğini belirterek sorumluların "olası kast" suçundan yargılanması gerektiğini söyledi. Erdemoğlu, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Ben ailemden dört kişiyi kaybettim. Bir sayı değil, bir rakam değil… Bizim sevdiklerimiz bir gecede bu hayattan kopartıldı. Benim kız kardeşim 18 yaşındaydı ve bütün hayalleri elinden alındı. Üniversiteye hazırlanan pırıl pırıl bir gençti. Bugün burada karar duruşması için buluşmuştuk ama mahkeme heyeti eksik hususlar gördüğü için tekrar bir rapora gönderdi. Biz 3,5 yıldır artık mücadele etmekten, adalete erişememekten yorulduk, yıldık, zorlanıyoruz. Adalet mülkün temeliydi, adalet herkese eşitti ama biz verdiğimiz mücadelede bu eşitliği daha göremedik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden sonra yaptığı "Milletime bu acıları yaşatan, sorumluluklarını yerine getirmeyen adalet önünde bunun hesabını verecek" açıklamasını hatırlatan Erdemoğlu, "Biz aileler olarak üç yıldır mağdur ediliyoruz. Acımız görülmüyor. 15 Haziran'da artık adaletin bizler için de tecelli etmesini, eşit bir şekilde bize de bu adaletin sağlanmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi en ağır şekilde yargılanacaklarsa bu, 'olası kast' olacak. 'Olası kast' dışındaki hiçbir yargılamayı kabul etmiyoruz" dedi.

Erdemoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ve milletvekillerini davalarını izlemeye çağırdı.

"Lanet olsun böyle sisteme!"

Deprem davalarını yakından takip ettiklerini belirten CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, "Adalet Sarayı" olarak nitelendirilen binalarda adalet arandığını, ancak asıl yargılanması gerekenin ülkeyi yönetenler olduğunu savundu. Ateş, müteahhitten şantiye şefine, yapı denetim firmasından belediye görevlilerine kadar birçok sanığın sorumluluğu kabul etmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"O zaman benim sorumluluğum var! Böyle bir düzen olur mu? Böyle bir rezillik olabilir mi? Siz bu ülkede önünüze gelene müteahhitlik belgesi verirseniz, ilkokul mezunu adama müteahhitlik belgesi verip bina yaptırırsanız, o bina 46 kişiye mezar olur. Lanet olsun böyle sisteme. Böyle sistem olmaz. Bu ülkede artık bu işler böyle yürümemeli. Müteahhitlik yapacak kişi bellidir. İnşaat yapacak kişi inşaat mühendisidir. Denetleyecek kişi de inşaat mühendisidir. Bu sistemdeki yanlışlıklar düzeltilmediği müddetçe daha çok 50 bin kişileri kaybedeceğiz. ve yapılan savunmalarda üzülerek gördüğüm bir şey var: Bir Allah'ın kulu dönüp demedi ki 'Evet, suçum olsun olmasın, çok üzgünüm. Acınızı paylaşıyorum. Eğer bir kusurum varsa pişmanım' diyen yok. Böyle olmaz. Gelecekte yapılacak yanlışlıkların önlenebilmesi için emsal bir karar bekliyoruz."

"Her parası olan müteahhitlik yapmasın artık..."

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, depremde yakınlarını kaybeden aileler ile müşteki avukatlarının tek talebinin, davaların emsal oluşturacak şekilde "olası kast" kapsamında sonuçlandırılması olduğunu söyledi.

Kara, "Büyük binaların içinde ülkece adalet arıyoruz. Her parası olan müteahhitlik yapmasın artık bu ülkede. Her parası olan yapı denetim şirketi kurarak insanlara mezar yapmasın. 53 bin yurttaşımızı kaybettik. Bir o kadar, hatta daha fazla aile bugün hayata tutunma mücadelesi veriyor. Dolayısıyla bir an evvel yargılamaların özellikle bu toplumsal davaların, 'olası kast'la sonuçlandırılması ve ailelerin acılarını bir nebze olsun hafifletecek kararların çıkması talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

