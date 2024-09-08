Depremzede Kadın Kaportacı Oldu - Son Dakika
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Depremzede Kadın Kaportacı Oldu

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Kahramanmaraş depreminde evini kaybeden Nur Banu Arpacı, Denizli'de yeni bir hayat kurarak eşinin açtığı kaporta tamirhanesinde çalışmaya başladı. Kısa sürede kaportacılığı öğrenen Arpacı, kadın titizliğiyle dikkat çekerek, karşılaştığı ön yargılara rağmen mesleğinde başarı sağladı. Hem destekleyici ailesi hem de eşinin yardımıyla mesleğini ilerletmeyi hedefliyor.

08.09.2024 10:49
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Depremzede genç kadın, yardım için gittiği eşinin dükkanında kaportacı oldu

DENİZLİ - Kahramanmaraş depreminde evini ve yakınlarını kaybeden genç kadın, yerleştiği Denizli'de yuva kurdu. Yardım için eşinin dükkanına gelip gitmeye başlayan kadın, meslek öğrenip tercih edilen bir kaportacı oldu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yüzyılın afetinde evini ve yakınlarını kaybeden Nur Banu Arpacı, Yeni bir yaşam umuduyla Denizli'ye yerleşti. Burada tanıştığı Fatih Arpacı ile yuva kuran genç kadın, eşine yardım için yeni açtıkları kaporta tamirhanesine gidip gelmeye başladı. Mesleğe merak salan Arpacı, eşinin de desteğiyle kısa sürede kaportacılığı öğrendi. Küçük tamiratlarla başladığı yolculuğunda kalifiye bir eleman haline gelen depremzede, kadın titizliği sayesinde tercih edilen bir kaportacı oldu. Zaman zaman iş yerine gelen müşterilerinin garipsediği Arpacı, ilerlettiği mesleki becerisiyle takdir topladı.

Eşiyle açtıkları dükkanın sürecini anlatan ve işletmede yaptıkları işleri belirten Nur Banu Arpacı, "Kahramanmaraş'tan depremden sonra buraya geldim. O dönemlerde eşimle yeni tanışmıştık. Ardından geçen yıl evlenmeye karar verdik. Beraber dükkan açmaya karar verdik. Eşim bu süreçte beni devamlı destekledi. Sonra ben onun sayesinde cesaret aldım. Bir şeyler öğrenmeye başladıktan sonra beraber dükkan açtık. Dükkanı benim üzerime açtık. Eşim zaten bu işlere merakı vardı. Biz ayrıyeten arabaların içindeki ahşap kaplamayı ve ahşap direksiyonda yapıyoruz. Normal de bu Ankara ve Bursa arasında yapılan bir şeymiş. Bizde Denizli'de de olsun diye burada da yapmaya başladık" dedi.

"İlk başta, 'Bu bir erkek mesleği, kadın için çok ağır nasıl yapabileceksin. Bedenin kaldırmaz' dediler"

Vergi dairesine dükkanı açmak için gittiğinde ilk başta inanmayıp defalarca kez maliyecilerin geldiğini belirten Nur Banu Arpacı, "Vergi dairesine ilk gittiğimde tepki almıştım açıkçası. Vergi dairesinden evrak almaya gitmiştim ama genellikle erkek mesleği olarak bakıldığı için defalarca kez sormuşlardı. Yaklaşık 3-4 kere geldiler. Her geldiklerinde burada zımpara yapıyorduk. İnanmadılar ilk başta. İlk gittiğimde de bana şunu demişlerdi 'Bu bir erkek mesleği, kadın için çok ağır nasıl yapabileceksin. Bedenin kaldırmaz' dediler. Bende o zaman habersiz bir şekilde gelin kendinizde görün dedim. Sonrasında da habersiz bir şekilde geldiler. Geldiklerinde de çalışıyorduk, not aldılar. Her geldiklerinde fotoğraf çektiler, video çektiler. Bu mesleği de ilerletmeyi düşünüyorum. Bu meslekte ustalık belgesi de almak istiyorum. Sanayi de erkek çalışan çok kişi var. Onlar Basit Usul biz Deftere Tabi olduğumuz için biraz dikkat çekiyoruz. Yolda soruyorlar ne işle uğraşıyorsun diyorlar bende kendi mesleğimi söylüyorum. Şuanda yoğunluk çok fazla. İl dışından ve yurt dışından da gelen müşterilerimiz var" ifadelerinde bulundu.

"Müşteriler dükkana geldiklerinde, karşılarında beni görünce hayrete düşüyor"

Kadınlar bu alanda daha da cesaretli olması gerektiğini ve dükkana gelen müşteriler karşısında kendisini görünce hayrete düştüklerini belirten Nur Banu Arpacı, "Kadınların cesaretli olmasını isterim. Bu işi ilk başladığımızda dükkana geldiklerinde ve beni gördüklerinde tuhaf karşılıyorlardı. Dükkanda çalışan bir kadın tuhaflarına gidiyordu. Kız arkadaşlarım vardı onlar da beni devamlı desteklediler. Hatta bizde gelelim ve kadınlar gördüklerinde daha da cesaretlenir dediler. Kadınların birçok şeye yapabildiğini inandırmak istiyoruz. Bence böyle işleri de kadınların daha da çok yayılması gerekiyor. Çünkü ben yaparken çok zevk alıyorum" dedi.

"Ailemde sanayide çalışırken tepki göstermişlerdi"

İlk etapta ailesinin de tepki gösterdiği ama sonrasında işi olan merakından sonra desteklediklerini belirten Nur Banu Arpacı, "Hayallerim var. Bu işi büyütmek istiyorum. Şuanda arabaların içine yaptığımız ahşap kaplamalarımız ve ahşap direksiyonlarımızda ilerletiyoruz. Bu mesleği herkese tavsiye ederim. Ailemde ilk başta tepki göstermişlerdi. İşte 'Ne işin var dükkanda diyorlardı. Ama şuanda hiçbir şey demiyorlar. Onlarda şuan destekliyorlar" şeklinde konuştu.

"Kaptanlığı bırakıp Denizli'ye iş kurmaya geldiğimde eşimle tanışmıştım"

Kaptanlığı bırakıp kendi işini kurmak için Denizli'ye geldiği esnada eşiyle tanışıp birlikte dükkan açtıklarını söyleyen Fatih Arpacı ise "Ben Marmaris'te yaşıyordum. Eski işim kaptanlık aslında. Sonrasında Denizli'ye taşındım. İşi kurmak için buraya geldiğimde eşimle tanışmıştık. Eşimle yardım gruplarında tanışmıştık. Bu mesleğe aşinalığım vardı eskiden. Kendim bir şeyler izleyerek, okuyarak 2 sene içinde daha da çok kavradım. Şuanda Denizli'de kaliteli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Kimisi alışık olmadığı için tuhafına gidiyor, kimisi de destekliyor"

Dükkana gelen müşterilerin hayrete düştüğünü ve kimisi alışık olmadığı için tuhafını gittiği belirten Fatih Arpacı, "Önce garipsemiştim, yapamaz, heves ediyordur, geçici bir şeydir diyordum. Sonradan bir şeyler yapmaya başladı, işte de eli yatkındı. Zamanla alışıyor. İşin için bir sürü teknik detay olmasına rağmen güzel yapıyor. Kendini ilerlettiği için dükkanı onun üzerine açmaya karar verdik. Müşteriler ilk başta şaşırıyorlar. Kimisi alışık olmadığı için tuhafına gidiyor, kimisi de destekliyor. Genellikle işi yaptığını görünce hayretle izliyor genellikle" dedi.

Depremzede Kadın Kaportacı Oldu
Kaynak: İHA

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