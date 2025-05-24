Depremzedelere Yeni Konutlar Teslim Edildi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, "Teslim edeceğimiz tüm konutların inşasına başladık. Hiçbir devletin başaramayacağı bir hız ve istikrarla 201 bin konutu tamamlayarak anahtarlarını ailelerimize teslim ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da depremden etkilenen Zey köyünü ziyaret etti, yapımı tamamlanan köy evlerinde bazı depremzede ailelerle bir araya geldi. Bakan Kurum'a, Adıyaman Valisi Osman Varol ile milletvekilleri, kurum müdürleri ve STK temsilcileri de eşlik etti. Açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Şu anda 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan ve yeniden inşa ettiğimiz Adıyaman'ın Zey köyündeyiz. Köyümüzü, zemin etüdü sonrası belirlediğimiz, kayalık olan bu bölgede tam 135 dönümlük alanda yeniden kurduk. Konutlarımızın hepsini, yolları, kaldırımları, ibadet alanları, sosyal tesis alanları ve içme suyu deposuyla birlikte tamamladık, depremzede kardeşlerimize teslim ettik. 107 köy evimizde vatandaşlarımız güvenle oturuyor. Ben bu ziyaretimiz vesilesiyle bu köyde bir ömür boyu huzurla yaşayacak tüm kardeşlerimize, 'Yeni yuvaları bir kez daha hayırlı olsun' diyorum. Biz deprem bölgesinde sadece evler yapmıyoruz, milletimizle el ele vererek umudu, yeni bir başlangıcı da inşa ediyoruz. Bunu da şehirlerimizi ticareti, tarihi, kültürüyle ayağa kaldırarak yapıyoruz. Adıyaman'ımızda meydan ve ticaret merkezimizin de inşasına son sürat devam ediyoruz. Meydanımız, dükkanları, ofisleri, kütüphanesi, müzesi, okulu, camileriyle, gençlik merkezi, parkı ve kafeleriyle her türlü sosyal ihtiyaca cevap veren bir eser olacak. Burada şehrimize yeni bir nefes alanı açmayı arzuluyoruz. İndere'ye ayrı bir parantez açmak isterim. İndere yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanıyla ülkemizin en büyük şantiyesi olma özelliğini taşıyor. Adıyaman'da yeni bir uydu kent kurduk ve 16 bin 400 ailemize modern, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sunuyoruz. İnşallah İndere projemiz, sadece Adıyaman'ın uydu kenti olmayacak. Bölgesel düzeyde güçlü bir çekim merkezi olacak; yatay mimari ve modern şehircilik anlayışının en güzel örneği olarak Adıyaman tarihindeki yerini alacak."

11 deprem kentinde yaraları saracaklarını belirten Bakan Kurum, "Bizim, başka hiçbir devletin güç yetiremeyeceği işleri başaran çok güçlü bir devletimiz var. Kaynağımız, projemiz, irademiz var. Daha da önemlisi, azmimiz, hızımız, millet sevdamız var. Allah'ın izniyle, ekonomik şartlar ne olursa olsun, 11 ilimizde depremin yaralarını saracağız. Tek bir kardeşimizi evsiz, ocaksız, çatısız bırakmayacağız. Tek bir annemizi, yavrumuzu, geleceğe dair umutsuz bırakmayacağız. Birileri bu yapılanları görmek istemez. Yabancı konukların gelip hayranlıkla anlattığı, gıptayla takip ettiği bu çalışmaları dile getirmez. Ama bu millet, kimin taş üstüne taş koyduğunu, kimin sadece laf üstüne laf ürettiğini gayet iyi bilir. Bu millet, kimin gecesini gündüzüne kattığını, kimin gerçekten yanında olduğunu iyi bilir görür. Biz, sadece söz vermedik, sözümüzü tuttuk. Sadece konuşmadık, çalıştık. Bizim işimiz, birileri gibi milletin derdi üzerinden siyaset üretmek değil; derdiyle dertlenmek, çözüm üretmektir. Biz bu anlayışla milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz. ve bu yolun sonunda, yeniden ayağa kalkmış bir Adıyaman, umutla bakan bir deprem bölgesi olacaktır" dedi.

'KONUTLARI TESLİM ETTİK'

Bakan Kurum, tamamlanan konutların anahtarlarını ailelere teslim ettiklerini belirterek, "6 Şubat 2023 sabahı yaşadığımız büyük felaketin ilk dakikalarından bu yana sahadayız. 'Yuvasına kavuşmayan, iş yerini açamayan tek bir vatandaşımız kalmayacak' sözünü milletimize verdik. Bu kararlılıkla 3 bin 500 şantiyede, 7 gün 24 saat alın teri döken yüz binlerce emekçi kardeşimizle, verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Teslim edeceğimiz tüm konutların inşasına başladık. Hiçbir devletin başaramayacağı bir hız ve istikrarla 201 bin konutu tamamlayarak anahtarlarını ailelerimize teslim ettik. Adıyaman'ımızda bugüne kadar toplam 31 bin 406 bin yeni yuva ve iş yerimizi tamamladık ve teslim ettik. İnşallah bu yıl sonunda Adıyaman'da toplamda 43 bin 573 bağımsız bölümü bitirerek siz kıymetli vatandaşlarımıza sunacağız. Deprem bölgesinin tamamında ise 2025 sonuna kadar 453 bin konut ve iş yerini hak sahibi vatandaşımıza teslim etmiş olacağız" diye konuştu.