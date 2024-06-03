"Depron" adlı dron projesiyle deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına destek - Son Dakika
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"Depron" adlı dron projesiyle deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına destek

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir grup genç, "Depron" adını verdikleri dron projesiyle deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına destek olacak fikirler üretti. Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen proje, İstanbul'da düzenlenen yarışmada 300 proje arasında ikinci oldu. Proje, enkaz altında canlıları bulma, enkaz alanını aydınlatma ve ekiplere uyarı gönderme gibi özelliklere sahip. Öğrenciler, projeleri için destek bekliyorlar.

03.06.2024 16:28
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"Depron" deprem sonrası yapılan çalışmalara destek olacak

Erzurumlu gençler deprem sonrası için özel dron projesi geliştirdi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bir grup genç geliştirdikleri dron projesiyle deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına destek olacak fikirler üretti.

Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3.Sınıf öğrencilerinin yapmış oldukları "Depron" isimli projeleri İstanbul'da 300 proje içerisinde ikinci olurken TEKNOFEST'te yarı finalist oldu.

Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, enkaz altında canlıları bularak, hangi ambulans ile hangi hastaneye gittiği bilgilerinin tutulacağı, akşamları enkaz alanını aydınlatarak, ses sistemi ile enkaz altındaki canlıların bilinç kaybı yaşamalarını engelleyecek bir dron projesi hazırladı. Hatay, Malatya ve Van'da depremi yaşayan öğrenciler, depremde gördükleri eksikliklerden yola çıkarak geliştirdikleri "Depron" isimli projeleri İstanbul'da girdikleri yarışmada 300 proje içinde ikinci oldu. Yarışmadan kazandıkları 30 bin lirayı dron malzemesine harcadılar ve ikinci dronu yaptılar. Yaklaşık 1,5 yıldır Oltu Gençlik Merkezinde yapmış oldukları çalışmalar sonucu başarıya ulaşan öğrenciler projeleri için destek bekliyorlar.

Öğrencileri geliştirdiği dron enkaz alanın 3 boyutlu haritasını oluşturuyor. Bu harita üzerinde enkaz altında kalan canlıların yerlerini gösteriyor. Enkaz yanında bulunan hasarlı binalarda yıkılma riskini ölçerek enkazda çalışan ekiplere uluslararası bir ses ile ekiplerin enkazda çalışma yapmalarını ya da enkaz alanını terk etmeleri noktasında uyarıyor. Akşamları enkazları aydınlatıyor. Bitmiş enkazları harita üzerinde işaretliyor. Gücünü özel tasarlanmış çantasından alıyor. Bu çantanın altında yedek bataryalar olup çantanın üzerinde katlanıp açılabilir bir güneş paneli sistemi ve ufak ev tipi jeneratör ile gücü tükenmiş bataryaları tekrar şarj edebilecek bir sistem üzerinde çalışmaktayız. Bitmiş enkazları 3D harita üzerinde işaretliyor.

Projenin geldiği noktayı anlatan Proje Yöneticisi ve Atatürk Üniversitesi üçüncü sınıf öğrencisi, Hüseyin Aygan, "Kendi uçuş kontrol yazılımı yazıldı. PID ayarlarını yapıyor ve kendi tasarımımız olan dron çıktısını aldık. Kendi PCB (Devre Kartı) tasarımımızı oluşturuyoruz. Görüntü işleme yapmaya başladık. Kamera ve sensör eksikliğinde belli noktaya kadar ancak gelebildik. Web sitemizi kurarak DEPRON isim patentini aldık. TEKNOFEST'te İnsanlık Yararına Teknolojiler kategorisinde yarı finale Yükseldik. Kocaeli'nde düzenlenen 6. Doğu Marmara Uluslararası proje pazarı yarışmasında 6. olduk. Akbank Gençlik Akademisi tarafından düzenlenen Akbank Kampüste yarışmasında Türkiye çapında 300 proje arasından 2. olduk. AKUT'un Arama Birim Başkanı Yarkın Sargin DEPRON projemizin mentörlüğünü yürütmektedir" diye konuştu.

Hüseyin Aygan ile ekibi Aleyna Korkmaz(22),Beyza Konuker arama kurtarma çalışmalara destek olmak için bir proje hazırladı. İbrahim Hakkı Harmankaya (22), Berkay Sönmez (22), Seval Olgaç (21), Nuri Eray Bilgin'in de ve Doğukan Yanık projenin yapımcıları olarak projeye imza attılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 'Depron' adlı dron projesiyle deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına destek - Son Dakika

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