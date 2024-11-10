Derik\'te Şehit Kaymakam Safitürk için anma etkinliği

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MARDİN'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında görevi başındayken şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, için anma töreni düzenlendi.

10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristler tarafından makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep'teki hastanede 1 gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk için ilçede anma programı yapıldı. Kaymakamlığın organizasyonuyla düzenlenen programa Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Şehit Kaymakam Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, dayısı Burhan Safitürk, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Safa Recep Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlit Taş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camisi'nde mevlit okunmasıyla başlayan anma programı ardından, Hükümet Konağı'nda bulunan Safitürk Anıtına karanfil bırakıldı, zeytin fidanı dikildi. Kültür Merkezi'nde devam eden programda programda Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Kaymakam Yunus Emre Bayraklı'nın destekleriyle Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü anmak için Sakarya'ya Derikli'den gönderilen öğrencilerle canlı yayında bağlantı sağlanarak Şehit Kaymakam Safitürk'ün kabri başında ailesine Türk bayrağı hediye edildi. Dualar okundu.

'ANISINI YAŞATACAĞIZ'

İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, "Kaymakam ağabeyimizi burada anmaktan şeref duyuyoruz. Burada her esnafın dükkanında ve kamu kurumlarında şehidimizin fotoğrafı bulunmaktadır. Ama ondan daha önemlisi kalplerde, akıllarda hiçbir zaman silinmeyen bir anısı var. Biz Kaymakam ağabeyi tanıyamadık. İnşallah Rabbim cennetinde buluştursun. Biz şehit ağabeyin anısını biz ve bizden sonra gelecek olan kaymakamlarımız yaşatacak" dedi.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, "Safitürk ailesi olarak Kaymakam beyin şahsında devletime çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Katılan tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum, çok sağ olun. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da, Diyarbakır ve Şanlıurfa ziyaretinden sonra Mardin'e geldiklerini belirterek, "Şehit Kaymakamımız Safitürk'ün merasimine katılmış olduk. Bizim için büyük bir gurur" şeklinde konuştu.