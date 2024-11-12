Dervişoğlu Esnafı Dinleyecek

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ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, esnafın ve vatandaşların yaşadığı sorunları dinlemek için yurt turu yapacak. İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı tarafından 7 Aralık'ta Ankara Greenpark Otel'de düzenlenecek 'Emekli Kurultayı'nın ardından Müsavatoğlu, il ve ilçe gezilerine başlayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, esnafın ve vatandaşların derdini dinlemek için il ve ilçeleri ziyaret edecek. Dervişoğlu'nun gezileri, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı tarafından 7 Aralık'ta Ankara Greenpark Otel'de düzenlenecek 'Emekli Kurultayı'nın ardından başlayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel başkan olduktan sonra Ordu, Mersin, Aksaray, İstanbul, Isparta, Afyonkarahisar, Amasya, Sivas, Bursa, İzmir, Sakarya, Nevşehir, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Aydın'a gitmişti.