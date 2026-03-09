Dervişoğlu: Kimse Türkiye'yi Irak'la, Suriye'yle, İran'la Karıştırmasın - Son Dakika
Dervişoğlu: Kimse Türkiye'yi Irak'la, Suriye'yle, İran'la Karıştırmasın

09.03.2026 22:09
Aksaray'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Suriye, Irak ve ardından da İran’da yaşanan savaşları birlikte değerlendirdi ve “Kimse Türkiye’yi; Irak’la, Suriye’yle İran’la karıştırmasın. Bizi bir ve birlikte tutan bir cumhuriyetin sahibiyiz. Bizi bir ve birlikte tutan milli kimliğe sahibiz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Aksaray'da ilk olarak Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hanifi Emre Güler'i makamında ziyaret etti, yeni seçilen Güler'i tebrik etti. Burada kendisinin de fahri Aksaraylı olduğunu belirten Dervişoğlu, Aksaray'ın sorunlarıyla ilgili bilgi istedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinin ardından Aksaray Mezarlığında bulunan Somuncu Baba Türbesini ve Sadi Somuncuoğlu'nun kabrini ziyaret ederek kırmızı karanfil bırakan Dervişoğlu ardından iftar programına katıldı.

İYİ Parti il başkanlığı tarafından Aksaray Kültürpark Salonu'nda düzenlenen iftarda, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılanan Dervişoğlu'nun masasında da kırmızı ve beyaz güllerden yapılmış Türk bayrağı yer aldı. İftarda Dervişoğlu'na parti kurmaylarının yanı sıra Aksaray Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Koçak eşlik etti.

İftarın ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Aksaray'a daha önce de geldiğini belirterek, "Dün İstanbul'da bayrağı kaldırıyorum dedim. Bugün Aksaray'da iktidar yolculuğunu başlatıyorum, diyorum" şeklinde konuştu.

"Başka milletlere ve devletlere yapılanların Türkiye'ye yapılabilmesini hiç bir emperyalist güç asla mümkün göremez"

Suriye, Irak ve ardından da İran'da yaşanan savaşları birlikte değerlendiren Dervişoğlu, endişesini dile getirdi ve şöyle dedi:

"Geçmiş dönemlerde Irak'ta yaşanmış olayları biliyorsunuz ve bugün de İran'da yaşanan olaylara şahitlik ediyorsunuz. Bütün bunların Türkiye'ye bir yansıması elbette ki olacaktır. Ama coğrafya üzerinde başka başka milletlere ve devletlere yapılanların Türkiye'ye yapılabilmesini hiç bir emperyalist güç asla mümkün göremez. Böyle bir hayal varsa akıllarından geçen böyle bir niyet varsa onlara Aksaray'dan sesleniyorum: Anadolu Yaylası ne başka bir toprağa benzer ne de bu topraklar üzerinde yaşayan millet başka milletlere benzer. Bu millet Türk milletidir. Hayatında ilk defa zorlukla karşılaşmıyor bu millet. Bu millet neresinden bakarsanız bakın karşı karşıya bulunduğu zorlukları aşmaya muktedir olabilir millettir. O sebeple kimse Türkiye'yi Irak'la, Suriye'yle, İran'la karıştırmasın. Bizi bir ve birlikte tutan bir cumhuriyetin sahibiyiz. Bizi bir ve birlikte tutan milli kimliğe sahibiz."

"Hiç kimse Türkiye'nin derdiyle uğraşmıyor"

Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye süreciyle millet olma yapısının aşındırmaya çalışıldığını belirterek, vatandaşın sorunlarının iktidar ve ortakları tarafından umursanmadığını söyledi. Dervişoğlu, "Varsa yoksa PKKlılara nasıl bir siyasi gelecek temin edilecek, Abdullah Öcalan'a nasıl yatmış olduğu cezaevinden çıkarılarak hürriyetine kavuşturulacak. Uğraşılan şey budur. Bir buçuk seneden beri Sayın Devlet Bahçeli Meclis kürsüsüne gelip Abdullah Öcalan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM'in grup toplantısında konuşsun, örgütünü fes ettiğini açıklasın, Umut hakkından da sonuna kadar yararlansın dediği günden beri Türkiye gerçek gündemiyle uğraşamıyor. Terörsüz Türkiye tanımlamasının iki öznesi var; biri terör diğeri Türkiye. Hiç kimse Türkiye'nin derdiyle uğraşmıyor. Varsa yoksa teröristlerin ve o liderinin özgürlüğüyle uğraşıyor" dedi.

"Türk milleti ifadesinin geçmediği yerde bırakalım da İYİ Parti'nin de adı geçmesin"

Dervişoğlu ayrıca TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda İYİ Partinin adının kullanılmadığını "Daha önceden katılmayacağını bildiren bir parti" denildiğini hatırlatarak, "Bizim bu ihanet komisyonuna katılmadığımız için tarihe geçmemizi de engelliyorlar. Bakın hiç umrumda değil. Komisyon bir rapor yazdı. O raporda bir kere bile Türk milleti ifadesi geçmiyor. Türk milleti ifadesinin geçmediği yerde bırakalım da İYİ Parti'nin de adı geçmesin" dedi.

Muhalefet partilerinin liderlerini komisyona katılmamaları gerektiği konusunda uyardığını hatırlatan Dervişoğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın komisyona katılan parti liderlerine teşekkür ettiğini an yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Arkadaşlarla oturuyordum, birbirimize baktık. ya bize de teşekkür etseydi bu hain ne yapacaktık endişesiyle birbirimize baktık. Sonra dedik ki kendi kendimize: bu şerefsiz hainin teşekkür ettiği adamların içinde Müsavat Dervişoğlu'nun ve İYİ Partinin adının geçmemesi bile hepimiz için şereftir."

"Allah nasip edecek siz de yetki verecekseniz inşallah ülkeyi demir ağlarla öreceğiz"

Dervişoğlu, sorunların çözüm yolu olarak 23 yıldır görevde ve iktidar olan Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıkta yenilgiye uğraması olduğunu söyledi. İktidarı ekonomi politikaları üzerinden eleştiren Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği dönemde de petrolün varil fiyatı 101 dolar civarında olduğunu hatırlatarak, benzin fiyatına yapılacak zammın enflasyon olarak geri döneceğini vurguladı. Dervişoğlu ayrıca İYİ Parti iktidarında çiftçinin mazotundan ÖTV ve KDV alınmayacağını aynı şekilde nakliyecilerden de ÖTV alınmayacağını söyledi. Dervişoğlu, "25 yıldan beri planlamaları olmadıkları için görmediler bazı gerçekleri. Nakliyede demiryolu taşımacılığının önemini bir türlü kavrayamadılar. Biz aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi yapacağız. Allah nasip edecek siz de yetki verecekseniz inşallah ülkeyi demir ağlarla öreceğiz" diyerek salondakilere teşekkür etti.

