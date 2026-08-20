Destici'den İsrail'e Sert Tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Destici yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Filistin davasında ve Gazze'de yaşanan soykırıma karşı ortaya koyduğu kararlı tavrın yanı sıra Suriye'nin güçlenmesi ve iç barışına yönelik adımlarının İsrail yönetimini rahatsız ettiğini belirtti.

Tehditleri "İsrail'deki seçimler öncesi yapılan siyasi söylemler" olarak değerlendiren Destici, şunları kaydetti:

"Soykırımcı zihniyet bilmelidir ki Türkiye tehditlerle geri adım atmaz. Türk milleti olarak, zulmün ve soykırımcı katillerin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Terörist İsrail'e karşı, Türk milleti bir bütün olarak devletinin ve Cumhurbaşkanının yanındadır."