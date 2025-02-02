Destici: Gazze'de Soykırım Gerçekleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Destici: Gazze'de Soykırım Gerçekleşiyor

Mustafa Destici, Gazze'deki katliamları emperyalistlerin ve siyonistlerin çıkarlarına bağladı.

02.02.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Gazze'deki 50 bin masum, emperyalistlerin ve siyonistlerin çıkarları için katledildi ve soykırıma uğradı." dedi.

Kağıthane Hamidiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Destici, partisinin kuruluşunun 32'nci yılını kutladı.

Destici, Türkiye var oldukça BBP ve Alperenlerin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini dile getirerek, terörle mücadelede olduğu gibi Suriye'nin birliği ve iç huzurunun Türkiye açısından önemli olduğunu ifade etti.

İç barışın tamamen tesis edildiğinde ve yönetim istikrarına kavuştuğunda sığınmacıların tamamının şehirlerine döneceklerini ifade eden Destici, dönüşlerin hızlandırılıp, bunun altyapısının hazırlanması gerektiğini belirtti.

"7 Ekim saldırısı sadece sebep kılınmış"

ABD ile bazı Batı ülkelerinin İsrail'le birlikte Orta Doğu'da yeni bir dizayn peşinde olduklarına dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"Şimdi esir takasları gerçekleştiriliyor ama bu arada Trump bir açıklama yaptı. Ne dedi, 'Gazzelileri Ürdün ve Mısır alsın.' dedi. İşte bu söz, esas Gazze'de yapılan soykırımın niye yapıldığını bize çok net bir şekilde göstermektedir. 7 Ekim saldırısı sadece sebep kılınmış. Trump ne diyor? Mısır'dan ve Ürdün'den gelen itirazlara karşılık 'Biz onlara her türlü yardımı, desteği yapıyoruz. Onlar da bize yardımcı olacaklar ve bu Gazzelileri kendi ülkelerine kabul edecekler.' diyor. Orayı da İsrail'in bir parçası ya da özel bir bölge, serbest bir alan haline getirerek Amerika'nın, Batı'nın ve İsrail'in emrine verecekler. Yeni üsler, yeni limanlar ve ticaret merkezleri oluşturacaklar. İşte, Gazze'deki 50 bin masum emperyalistlerin ve siyonistlerin çıkarları için katledildi ve soykırıma uğradı."

Destici, Gazze'de yaşananlara Türkiye'nin tepkisini birçok İslam ülkesinin göstermediğini ifade ederek, "Biz artık Arap Birliğinden ya da İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerden ziyade bu zulümlere, katliamlara, soykırımlara karşı duruşu ya da yükselen sesleri nereden duyuyoruz? Güney Afrika'dan, Güney Amerika ülkelerinden görüyoruz, İskoçya'dan görüyoruz bazı Avrupa halklarından görüyoruz. Arap Birliği'nin utanması lazım, İslam dünyasının yerin dibine girmesi lazım. Latin Amerika ülkeleri ses çıkarırken İskoçya, İrlanda, bazı Avrupa ülkelerinin toplulukları ses çıkarırken Güney Afrika, Uluslararası Ceza Mahkemesine soykırım başvurusu yaparken İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi çoğu ülkenin ve Arap Birliğinin sessiz kalmasından o ülkeyi yönetenler utanması ve yerin dibine girmesi lazım. Ama maalesef o milletin gerçek temsilcileri olmadıkları için efendilerine yani emperyalist ve siyonistlere hizmet etmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

"Genel seçimlere daha 3 sene gibi bir zaman varken şimdiden Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ya da kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışmalarıyla gündem işgal edilmeye çalışılıyor." diyen Destici, iktidarı ve muhalefetiyle, meclis içi ve dışı siyasi partilerin tamamının gündeminin milletin problemleri, geleceği ve menfaati olması gerektiğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Destici, emeklilerin, asgari ücretlilerin ve kadınların taleplerinin konuşulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Orta Doğu, Masum, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici: Gazze'de Soykırım Gerçekleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
12:48 Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 15:04:59. #1.11#
SON DAKİKA: Destici: Gazze'de Soykırım Gerçekleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.