Destici: ABD ve İsrail Hesap Verecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "İnanıyoruz, bir gün gelecek elbette bu haydutlar yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödeyecek, hem Gazze'nin hem de o 170 masumun hesabını verecekler." dedi.

Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Destici, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayak izlerine basarak yollarına devam ettiklerini belirtti.

Destici, ülkenin içinde bulunduğu coğrafyada özellikle son yıllarda huzur ve barışın bozulduğunu dile getirerek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaşın daha sonra terörist İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırımla devam ettiğini söyledi.

Bu soykırımda 100 binden fazla Müslüman çocuk, kadın ve yaşlının hunharca katledildiğini, şehit edildiğini aktaran Destici, "Cümlesini rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun, makamları ali olsun. O yıkık dökük binalar arasında, çatısı olmayan iki duvar evlerinin içinde hatta evde bulamamış, altından seller akan, naylonlardan yapılmış çadırların içerisinde ramazanı geçiriyorlar. Hayata tutunmaya çalışıyorlar. Evlerini, mallarını, annelerini, babalarını, çocuklarını kaybetmişler ama imanlarını kaybetmemişler ve 'Muhakkak bir gün kazanacağız.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Destici, başkenti Kudüs olan Filistin'in elbet bir gün kurulacağını dile getirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığını, gerekçelerinin İran'ın nükleer silah geliştirme tehdidi olduğunu vurgulayan Destici, bunun gerçek olmadığını ve en başta Amerika ile İsrail'in de bunu bildiğini söyledi.

Destici, İran'a yapılan saldırılarda 170 kız çocuğunun öldürüldüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bütün bunlar olurken ne Birleşmiş Milletlerden ne Avrupa Birliği'nden ne de başka uluslararası kuruluşlardan bir kınama gelmiştir. Tam tersine Trump, o bombayı İran'ın attığını söyleyecek kadar da pişkinlik halini ortaya koymuştur. Bombanın Amerika tarafından kullanıldığı bizzat Amerikan basın- yayın organlarınca dile getirilmiştir. Gerçekten dünyada bir düzen, uluslararası hukuk, uluslararası bir güç olsa bunu yapabilirler mi? ya da bunu yapanın akıbeti ne olur? Bugün dünyada bu iki hayduttan hesap soracak kimse yok. Bir Türkiye dik duruyor, Avrupa'da ise İspanya dik duruyor. Şayet diğer İslam ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri bu duruşu göstermiş olsa bunlar asla cesaret edemezler. Bakıyorlar ki ortam müsait, ortalık boş. İnanıyoruz, bir gün gelecek elbette bu haydutlar yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödeyecek, hem Gazze'nin hem de o 170 masumun hesabını verecekler."

Türkiye'nin kendisine yapılacak saldırılara gerekli cevabı verecek kudrete sahip olduğunu dile getiren Destici, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne F-16 uçakları ve hava savunma sistemi göndererek, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, ABD ve Batı'ya "Ben buradayım ve bana rağmen burada bir şey yapamazsın" mesajı verdiğini ifade etti.

Destici, emeklilerin maaşına yapılan zam oranlarının 2023 yılından itibaren yetersiz olduğunu belirterek, en azından bayram ikramiyeleriyle emeklilerin yüzünün güldürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İftar programına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.