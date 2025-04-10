DEVA Partisi'nden Gençler İçin Tutuksuz Yargılama Çağrısı

(TBMM) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Tutukluluk bir ceza değil bir önlem olmalıdır. Ancak bugün, özellikle gençler söz konusu olduğunda bu ilkenin fiilen ortadan kalktığını görüyoruz. Eğitim, sağlık, gelişim hakları ellerinden alınıyor. Bu gençlerin dosyaları yeniden ele alınmalı. Bu gençlerle ilgili konularda tutuksuz yargılama esas olmalı. Eğitim ve sağlık hakları gelecekte sicillerini lekelemeyecek şekilde derhal sağlanmalı. Adalet Bakanlığının ve ilgili yöneticilerin bu gençleri kendi evlatlarıymış gibi vicdan terazisinde yeniden tartmalarını ümit ediyorum" dedi.

Elif Esen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla düzenlenen protesto eylemlerinde gözaltına alınarak tutuklanan gençlerle ilgili Adalet Bakanına çağrı yaptı. "Bu gençlerle ilgili konularda tutuksuz yargılama esas alınmalı." diyen Esen şunları söyledi:

"Tahliyeler başladı ama Silivri Cezaevi'nde üniversite eğitimini sürdüremeyen, sınavlarını kaçıran gençten gözünden yaralanan ama tedavisi aksatılan öğrenciye; kalp rahatsızlığı olan ve ilaçlarına erişemeyen çocuktan, ailesini geçindirmeye çalışan ama şimdi demir parmaklıklar ardında olan lise mezununa kadar birçok hikaye var. Her biri birer istatistik değil; hayatlardan bahsediyoruz. Hatta bazıları yoklukla, yoksullukla ve şimdi haksızlıklarla filmlere konu olacak kadar zorluklarla dolu hayatlar, gelecek kaygıları ve kaldıysa umutlardan bahsediyoruz. ve bu gençler günlerdir travmatize oldular, hukuka güvenleri sarsıldı."

Silivri'de tutuklu gençleri ve cezaevinin dışında nöbet tutan ailelerini Pazartesi günü ziyaret edeceğini söyleyen Esen, şöyle devam etti:

"Tutukluluk bir ceza değil bir önlem olmalıdır. Ancak bugün, özellikle gençler söz konusu olduğunda bu ilkenin fiilen ortadan kalktığını görüyoruz. Eğitim, sağlık, gelişim hakları ellerinden alınıyor. Sadece özgürlüklerinden değil, geleceklerinden de mahrum bırakılıyorlar. Sınavlarına giremeyen, ders kitaplarına notlarına ulaşamayan gençlerin belki eğitim hayatlarından bir yılları gidecek, belki destek bursları kesilecek, belki yurtlarından atılacaklar ve bu hayatlarına sürülen kara leke bir ömür boyu sırtlarında kambur olarak kalacak."

Bolu'da, annesi cezaevinde olduğu için kardeşlerine bakmaya çalışan 15 yaşındaki Sümeyra Gelir'in ölümüne değinen Elif Esen, "Bu çocuğun annesi bir öğretmendi. Tıpkı KHK ile cezaevlerine gönderilen, suçu ya da suçsuzluğu kanıtlanmamış ama özgürlüğü elinden cezaevine alınmış binlerce kadın gibi. Kurunun yanında yaşında yandığı bir süreçten geçtik. Acılarla ölen anaları, babaları, yıkılan aileleri yıllardır duyuyoruz. Ülkeyi saran sessiz çığlıklar vicdanlarımızı acıtıyor. Elbette adalet yerini bulmalı, suçlular suçunu çekmeli. Ama ya suçsuzsa ve cezaevinde boş yere çekiyorsa bu acıyı. ya dışarıdaki acılı eş, ana baba evlatlar ne olacak, yıkılan yok olan aileler ne olacak. İşte Sümeyra içe kanayan, ağlayan yürekler için adeta bardağın taşan son damlası oldu" şeklinde konuştu.

"Tutuksuz yargılama esas alınmalı"

Adalet Bakanlığı önünde öncesi gün CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın başlattığı "Çocuklar için Adalet Nöbeti"ne destek verdiklerini söyleyen Esen, "Olaylarda görev almış bazı polislerin kendi sözleriyle 'bir ara polis arkadaşlar yorgunluktan çıldırmış halde birbirine vuruyor, gaz sıkıyordu. Kimin kim olduğuna, ne yaptığına bakamadan topladık' dedikleri gençlerin çoğu, şimdi adaletin değil, korkunun muhatabı oldu. Gençlerle genç polisleri karşı karşıya getiren bir düzen, güvenlik değil güvensizlik üretir" ifadelerini kullandı.

Esen, Adalet Bakanlığı'na "Bu gençlerin dosyaları yeniden ele alınmalı. Bu gençlerle ilgili konularda tutuksuz yargılama esas alınmalı. Eğitim ve sağlık hakları gelecekte sicillerini lekelemeyecek şekilde derhal sağlanmalı" çağrısında bulundu.

Sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a geçmiş olsun dileklerini ileten Elif Esen, "Ev hapsi bile olumlu değil ama evine çıkarılması kıymetli. Onun bir sözünü hatırlatmak istiyorum, 'Bu ülkede hala vicdan var' diyor. 'Bu ülkenin evlatları bizim erişemediklerimize erişsin diye yaptık her şeyi' diyor. Bu sözlere tüm kalbimle katılıyorum. Adalete bir an evvel kavuşmasını diliyorum. Adalet Bakanlığımızın bu konuyu yeniden düşünmesini, Adalet Bakanlığının ve ilgili yöneticilerin bu gençleri kendi evlatlarıymış gibi vicdan terazisinde yeniden tartmalarını ümit ediyorum" dedi.