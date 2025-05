DEVA Partisi'nden Sağlık Bakanlığı'na Tepki

(ANKARA)- DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Sağlık Bakanlığı'nın kilo problemi yaşayan bireyleri tespit etmek için başlattığı uygulamaya tepki gösterdi. Esen, "Sağlığın temeli, ölçülen kiloda değil, ulaşılamayan sofralarda yatıyor. Bugün Türkiye'de insanlar peynir alamıyor, süt alamıyor, çocuklar her gün et değil, sadece ekmek görüyor" dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Sağlık Bakanlığı'nın bazı kentlerde sokaklara teraziler kurarak insanları tartması, bilgilendirmesi ve diyetisyenlere yönlendirme uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Esen, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir vücut ağırlığı, elbette bireyin sağlığı kadar kamunun sağlık harcamalarını azaltmak açısından da önemlidir. Fakat sağlığın temeli, ölçülen kiloda değil, ulaşılamayan sofralarda yatıyor. Bugün Türkiye'de insanlar peynir alamıyor, süt alamıyor, çocuklar her gün et değil, sadece ekmek görüyor. Şimdi söyleyin bana: bu insanlara ideal kilosunu nasıl anlatacaksınız?"

"Veriler yoksulluğun tabakta göründüğünü söylüyor"

Esen, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Türkiye Çocuk Araştırması'nda çocukların beslenmesine ilişkin çarpıcı veriler olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün meyve tüketebilen çocukların oranı yalnızca yüzde 50,5, Her gün sebze tüketebilenlerin oranı yüzde 33, Her gün et, tavuk veya balık tüketebilenlerin oranı ise sadece yüzde 12,7. Bu ülkede her gün düzenli protein alabilen çocukların oranı yüzde 12,7. Siz şimdi bu yüzde 12 dışındaki çocuklara kalori hesabı mı yapacaksınız? Bebeklerine süt alamadığı için şekerli su veren annelerin olduğu bir ülkede tartı kurmak, gerçeklerden değil, propagandadan beslenmektir."

Açlık Sınırı, İdeal Kilo Rehberinden Daha Gerçek

Nisan 2025 verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 24 bin 35 TL'ye yükseldiğini belirten Esen, "İnsanlara kilo vermeyi değil, doymayı vaat edin. Yoksulluğun bu kadar derinleştiği bir tabloda, insanların diyet listelerine uyabileceğini mi düşünüyorsunuz? İnsanlar karbonhidratla karınlarını doyurmak zorunda kaldıkları için daha fazla kilo alıyor. Gerçek şu: Sağlık Bakanlığı, açlığa değil, kiloya savaş açmış durumda" dedi.

"OECD ülkelerinde çocuklara her gün bir öğün okul yemeği verilirken, biz çocukları aç bırakıyoruz"

Uluslararası örnekleri hatırlatarak Dünya Okul Yemekleri Koalisyonu'na katılmanın önemine değinerek Esen, şu görüşleri dile getirdi:

" Milli Eğitim Bakanı'nın verilerine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında yalnızca 1 milyon 29 bin 250 öğrenciye ücretsiz öğle yemeği verildi. Türkiye'de 18 milyona yakın öğrenci olduğu düşünülürse bu oran, sistemin ne denli yetersiz olduğunu ortaya koyuyor. Derin Yoksulluk Ağı'nın araştırması ise daha da çarpıcı: Öğrencilerin yüzde 47,3'ü kantinden hiç alışveriş yapamıyor. Yüzde 40,2'si haftada sadece bir kez alışveriş yapabiliyor. Sadece yüzde 32'sinin düzenli beslenme çantası var. OECD ülkelerinde çocuklara her gün bir öğün okul yemeği verilirken, biz çocukları aç bırakıyoruz, sonra onları sağlıklı yaşama teşvik ediyoruz. Bu tablo, yoksulluğun üzerini sağlık kampanyalarıyla örtme çabasıdır."

DEVA'dan Çözüm: "Tüm çocuklara her gün bir öğün ücretsiz, sağlıklı ve sıcak yemek verilmelidir"

Elif Esen, DEVA Partisi'nin önerilerini şöyle sıraladı:

"Tüm çocuklara her gün bir öğün ücretsiz, sağlıklı ve sıcak yemek verilmelidir. Bu, hem sağlığın temeli hem de eşitliğin zemini olacaktır. Sağlık Bakanlığına çağrımız açık: Tartı değil, tabak koyun. Diyetisyen değil, aşçı gönderin. En büyük koruyucu sağlık hizmeti, yoksulluğu azaltmaktır."