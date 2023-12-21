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DHKP/C'nin kritik isimlerinden Caner Koç yakalandı - Son Dakika
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DHKP/C'nin kritik isimlerinden Caner Koç yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir aranan terör örgütü DHKP/C'nin kritik isimlerinden Caner Koç, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yakalandı. MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan Koç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21.12.2023 - 10:00,
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Hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir araban terör örgütü DHKP/C'nin kritik isimlerinden olduğu belirtilen Caner Koç İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce koordineli bir şekilde çalışma başlattı.

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında aranan Caner Koç isimli şüpheli 17 Aralık günü saat: 12.00 sıralarında Istanbul'un Sancaktepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ortak yürütülen operasyonda yakalanan Caner Koç, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Caner Koç çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanacak cezaevine gönderildi.

DHKP/C\'nin kritik isimlerinden Caner Koç yakalandı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: DHKP/C'nin kritik isimlerinden Caner Koç yakalandı - Son Dakika
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