Didim'de 1,5 Milyar Liralık Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Didim'de 1,5 Milyar Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

73 kişiyi dolandıran suç örgütü, vekaletname yöntemiyle 1,5 milyar lira elde etti. 38 şüpheli tutuklandı.

26.04.2025 11:37
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Aydın'ın Didim ilçesinde 73 kişiyi "vekaletname" yöntemiyle yaklaşık 1,5 milyar lira dolandırdığı belirlenen suç örgütünün, hacker ve Didim Belediyesinde çalışan bilgi işlem memurunun aktardığı bilgilerle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığının "vekaletname" yöntemiyle kişilerin ev, arsa ve araçlarını sattığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışmaları sürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aydın, Muğla, İzmir, Ankara, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri'de yapılan ve 38 kişinin tutuklandığı operasyonda örgütün yöntemi deşifre edildi.

Jandarmayı harekete geçiren 8 ay önce kendisinin haberi olmadan ev ve arsasının satışının yapıldığını öne süren bir mağdurun şikayeti oldu. Başvuru üzerine özel ekip kuran jandarma, 7 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin dolandırıcılık ağını ortaya çıkarttı.

Elebaşılığını M.F.T'nin yaptığı belirtilen örgütün, Didim'de ev veya arsası olan fakat şehir dışı ya da yurt dışında yaşayan kişilere ulaşıp "Taşınmazınızın bulunduğu yer değer kazandı. Bunun satışını yapabiliriz" diyerek iletişim kurduğu belirtildi.

Mağdurları ikna edip genel vekaletname alan örgüt üyelerinin, bazı durumlarda taşınmazın satışını yapıp parasını mal sahibine göndermediği, bazı durumlarda ise genel vekaletname alındığı için mağdurların başka taşınmazının satışını da yaptığı ifade edildi.

Örgüt üyelerinin, ikna edemediği kişilerin mallarını ise yaptıkları sahte vekaletname ile sattıkları öğrenildi.

İlk satış örgüt üyesine

Satış işleminin önce örgüt üyelerinden birine yapıldığı, daha sonra bu örgüt üyesinin de aldığı taşınmazı gerçek bir alıcıya sattığı, böylece gerçek alıcının ileride şikayet oluşabilecek konuya dahil olmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Örgütün bilgi ağındaki kilit iki kişiden birinin Ankara'dan getirttikleri bir hacker ile Didim Belediyesinde çalışan bilgi işlem memuru olduğu tespit edildi. Hackerin, mağdurların kişisel bilgilerini yasal olmayan yollardan ele geçirdiği, bilgi işlem memurunun ise söz konusu mağdurların tapu bilgilerinin akışını sağladığı ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin Didim'de irtibat merkezi görünümlü ofis kurduğu, böylece kendilerini yasal bir oluşum gibi gösterdikleri belirtildi.

Şüphelilerin banka hesapları, araçları ve taşınmazlarına el konuldu

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklanan 38 şüphelinin, bu yöntemle 73 kişiyi dolandırdıkları ve hesaplarında 1 milyar 398 milyonluk para akışının olduğu belirlendi.

Bu yöntemle 3 villa, 40 ev ve 9 arsayı satan şüphelilerin banka hesapları, araçları ve taşınmazlarına el konuldu. Ayrıca çağrı merkezi gibi kullanılan 2 daireden 17 bilgisayar, 41 cep telefonu, 20 taşınmaza ait alım satım sözleşmesi, 38 vekaletname, 49 tapu, 3 milyon lira değerinde 9 çek, yabancı ülkeye ait pasaport mührü, yabancı ülkelere ait 4 noter kaşesi, 4 sahte pasaport, 4 noter makbuzu ele geçirildi.

Aydın merkezli 8 ilde, 18 Nisan düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 41 şüpheli yakalanmış, aralarında hacker ile belediye çalışanın da olduğu 38 şüpheli tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Didim'de 1,5 Milyar Liralık Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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