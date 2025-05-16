Didim'de Ayşenur Ezgi Eygi Parkı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Katılımıyla Açıldı

(AYDIN) - İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da vurularak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin adının verildiği park Didim'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açıldı.

6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir gösteride İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin adının verildiği park ve Didim Belediyesi toplu açılış töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Özel'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP milletvekilleri, Deniz Gezmiş'in kardeşi Bora Gezmiş, Filistin'de şehit olan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Parkın açılışında konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bugün mutlu ve gururlu bir anı yaşarken bir yanda içimde bir burukluk ve hüzün var. Mutlu ve gururluyum. Çünkü iyilikle Didim'e hizmet etme adına birkaç adım daha atıyorum. Ama adını parka verdiğimiz gencimizden dolayı da buruk ve üzgünüm. Ayşe Nur Ezgi kızımızın ruhu şad olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Umarım bugünden sonra gençlerimize adadığımız hizmetlerimizi kendileriyle birlikte açarız. Allah hiç kimseye evlat acısı göstermesin. Açacağımız parkımıza gelecek olan vatandaşlarımız hem Gazze'yi hem de Ayşenur Ezgi'yi gönüllerinde yaşatacaklardır" dedi.

Gençay: Umut kapısını sonuna kadar açtık

Açılışı yapılacak projeler üzerinden sözlerini sürdüren Gençay, "Park bahçe yaparken, kütüphane kurarken ve kent lokantası açarken bunları sırf belediyecilik hizmeti olsun diye yapmıyoruz. Ne yapıyorsak bu ülkeye, bu halka ve Atamızın hediyesi, cumhuriyetimize gönül borcumuzu hissederek yapıyoruz. Onun için kimisi AVM'ye öncelik veriyor, bizler harp ve bahçelere, kimisi gökdelenlere önem veriyor, gökdelenler dikme peşinde bizler kent lokantaları açma peşindeyiz. Ama bu gönül borcunu gereken yerlerden çok da destek görerek yapamıyoruz maalesef. Çalışanlarımın alan terini, terleri kurumadan, maaşlarını düzenli ödeyerek, yapılması gereken hizmet neyse yaparak ödüyorum. Bundan sonra da zorlukları aşarak hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, sözlerini "Uçuruma doğru giden yoksulluğun, yokluğun ve baskının günden güne arttırıldığı bir ülke yaratılmaya çalışılırken, korku ile halk umudunu yitirmişken, Sayın Genel Başkanım, sizin sayenizde umut kapısını sonuna kadar açtık. Bir halk için umut ne demek? Bunu en iyi Türk halkı bilir. Sadece umut değil, umudu gerçekleştirecek bir inanca çevirdiniz Sayın Genel Başkanım. Onun için size ülke olarak minnettarız. Ayrıca sizin hepimize örnek olacak vefa, dostluk, yoldaşlık örneğiniz tarihe kalın harflerle hiç silinmeyecek şekilde işlendi. Bu vesileyle mücadele arkadaşımız, partimizin Cumhurbaşkanı adayı ve büyük olasılıkla Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı ve Sayın Genel Başkanım sizin ifadenizle yiğidimiz, aslanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan kocaman bir alkışlarla selam gönderelim. Diz çökmeyen anlı ak yürekli Sayın Genel Başkanım halk sizinle, biz sizinleyiz" diyerek tamamladı.

Barakat: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutku'nu Arapçaya çevireceğiz

Konuşmasına 'Devrimciler ölür ama devrimler durmaz sürer' diyen Filistinli Öğrenciler Birliği Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Barakat ise şunları söyledi:

"Bugün de Filistin'de şehit olan Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin'de şehit olmuş olsa da devrimci Ayşenur kalplerimizde yaşayacaktır. Didim'in bu güzel parkında yaşayacaktır. Filistin davası herkesin davasıdır. Ama özellikle de solcuların davasıdır. Filistin davası Ayşenur Ezgi Eygi'nin davasıdır. Deniz Gezmiş'in davasıdır. Yasel Arafat'ın tarihi dostu Karaoğlan'ın davasıdır. Sayın Özgür Özel'in davasıdır. 16 Mayıs'ta Atatürk Samsun'a yola çıkmıştır. Ben de size şunu söylüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi bütün gençleri örnek olsun diye Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı olarak talimatı verdim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutku'nu Arapçaya çevireceğiz ve Filistinli gençlere armağan edeceğiz. Sayın Genel Başkanım sizden müsaade almak istiyorum. Kitaba altı ok değil yedi ok koymak istiyoruz. Yedinci okta şu oku koyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimi bütün mazlum halklara olan bir davadır."

Gezmiş: Deniz Gezmiş ve arkadaşları eğer bugün burada olsaydı hakikaten çok sevinirlerdi

Deniz Gezmiş'in kardeşi Bora Gezmiş ise "Filistin mücadelesine en çok sahip çıkan bugüne kadar solcular olmuştur. Her zaman olduğu gibi 8 şehit vermiş ve bedel ödemekten hiçbir zaman çekinmemişlerdir. Dünyanın neresinde olursa olsun ezilen bir halk varsa devrimcinin görevi orada olmaktır diyerek mücadeleye katılmışlardır. Bugün soykırıma dönüşen bu savaşta bize düşen görev haksızlığa ve zulme karşı bütün gücümüzle direnmektir. Parka Ayşenur Ezgi Eygi isminin verilmesi, ön ayak olan herkese teşekkür ediyorum. Daha uygun bir isim olamazdı. Filistin mücadelesinde hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Son olarak Deniz Gezmiş ve arkadaşları eğer bugün burada olsaydı hakikaten çok sevinirlerdi. Onlar hiçbir zaman yalnız kalmadılar. Yeter ki sizler var olun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından kurdele kesimiyle toplu açılış gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından Özel, beraberindeki isimler parkta bulunan Ayşenur Ezgi Eygi'nin anıtının önünde fotoğraf çektirdi.