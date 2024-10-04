Dijital CEO ve Liderler Zirvesi'nde Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dijital CEO ve Liderler Zirvesi'nde Yapay Zeka Vurgusu

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6'ncı Dijital CEO ve Liderler Zirvesi açılışında yapay zeka ve akıllı şehir teknolojileri konusundaki çalışmalarını paylaştı. Tugay, veri odaklı yönetim anlayışının önemine dikkat çekerek, önümüzdeki yıllarda bu alanda geliştirilen projelerin tanıtılacağını belirtti.

04.10.2024 10:11  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Vizyon 100 Heyeti tarafından düzenlenen 6'ncı Dijital CEO ve Liderler Zirvesi'nin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yapay zeka konusunda yaptıkları çalışmalara değinerek, "Dünyanın her yerinde akıllı şehir teknolojisi alanındaki çalışmaları araştırıyoruz. Fiziksel ve mental altyapımızı güçlendiriyoruz.  Birkaç sene içinde, akıllı şehir yönetimleri ile ilgili geliştirdiğimiz bazı yeni fikirleri sizlere sunma şansımız olacak" dedi.

Dijital dönüşüm ve şirketler arası iş birliklerini merkeze alan iletişim ve etkinlik platformu Vizyon 100 Heyeti tarafından düzenlenen 6'ncı Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, "Yapay zeka" gündemiyle başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 3-5 Ekim 2024 tarihleri arasında Çeşme'de yapılacak zirvenin açılışına katıldı. Açılışta Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu ve zirvenin destekçilerinden Teka Avrasya CEO'su Aydın Kuzaltı, Başkan Tugay'a plaket takdim etti.

"Fiziksel altyapımızı, mental altyapımızı bu konuda güçlendiriyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kamu yönetiminin ve belediyeciliğin yeni nesil anlayışla sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Veriye dayalı, verinin analizine dayalı stratejiler üzerine oturtulmuş yönetim anlayışıyla sürdürülmesi gerektiğini söylüyorum. Özel sektör çok başarılı olabilir ama o ülkede kamu yönetimi aşağı seviyelerdeyse bir yerden sonra siz de yukarı çıkamazsınız. Bütün devlet kurumlarının daha iyi çalışmasına sizin de katkınız gerekiyor. Özellikle verimliliğin ve sürdürülebilirliğin, kaynak yönetiminin belediyelerde de, devletin diğer kurumlarında da başarılı olması lazım. Bu olmadıkça ülkemizin sizler de dahil kurumlarımızın istediği başarıya ulaşamayacağını düşünüyorum. Bu alanda sizlerden iş birliği bekliyoruz.

İzmir'in Türkiye'de ve dünyada önde gelen yapay zekayı ve akıllı şehir teknolojilerini kullanması için bir birim oluşturduk.  İZTEKNOLOJİ şirketini bu konuyla ilgili yeniden yapılandırdık. Çok sayıda genç arkadaşımız, şu anda dünyanın her yerinde akıllı şehir teknolojisi alanında ne kullanılıyorsa onu araştırıyor. Veri toplanıyor. Fiziksel altyapımızı, mental altyapımızı bu konuda güçlendiriyoruz. Birkaç sene içinde, sizlere böyle bir zirvede bir belediyenin teknoloji şirketinin akıllı şehir yönetimleri ile ilgili geliştirdiği bazı yeni fikirleri de sunma şansımız olabilir. Arkadaşlarımıza güveniyorum."

Teka Avrasya CEO'su Aydın Kuzaltı ise "Vizyon 100 ve İzmir birlikteliği, iki tarafın da önümüzdeki dönemlerde büyük fayda sağlayacağı bir ortam. Endüstri, tarım, turizm gibi birçok alanda, Manisa, Aydın, Denizli'yi de beraber saydığınızda çok güçlü bir ekosistemin en önde gelen şehri" dedi.

Dijital CEO ve Liderler Zirvesi\'nde Yapay Zeka Vurgusu
Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, İzmir, Yaşam, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital CEO ve Liderler Zirvesi'nde Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Dünyanın gözü Hamaney’in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
17:07 Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme
16:53 Galatasaray, Muslera’nın yerine gelecek kaleciyi buldu Galatasaray, Muslera'nın yerine gelecek kaleciyi buldu
16:24 Beşiktaş’a Avrupa’da deplasman yasağı getirildi Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:48 Birleşmiş Milletler’de ’Acil’ kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada Birleşmiş Milletler'de 'Acil' kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada
15:48 Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
15:34 Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 11:17:25. #1.12#
SON DAKİKA: Dijital CEO ve Liderler Zirvesi'nde Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement