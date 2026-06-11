Dijital telif Ankara\'daki sempozyumda masaya yatırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş’ün açış konuşmasını gerçekleştirdiği, Altındağ Belediye Başkanı Veysil Tiryaki’nin de katıldığı sempozyumun moderatörlüğünü, Basın İlan Kurumu Denetim Kurulu Başkanı olan iletişimci Prof. Dr. Zakir Avşar yaptı. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdiler.

30’a yakın Anadolu medya kuruluşu tarafından canlı yayınlanan sempozyumun açılışında konuşan Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, telif haklarının, dijital dünya açısından çok önemli bir konu olduğunu belirterek, “Sosyal medya mecralarını denetlemek, düzenlemek oldukça zor. Dünyada da bu konu çok tartışılıyor ve henüz kuralları tam oturmuş görünmüyor.” Dedi.

“DEVLETLERE SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Sempozyumun moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Zakir Avşar, internete erişim ve burada yer alan veriler konusunda devletlere sorumluluk düştüğünü belirterek, “İnternet erişimini kuracak ama insanları koruyacak sistemlerin de kurulması gerekir ve bu da devletlerin ödevidir. Bu büyük veri içinde kişisel verinin korunması da devletlerin ödevleri arasındadır. Düzenleyici denetleyici faaliyetlere burada da ihtiyaç var. Bunu yaparken büyük bir hassasiyet geliştirmemiz gerekiyor. Bu yapılar içinde yeni müesseseler oluşturup güçlendireceğiz. Türkiye hassasiyetle bir çizgide adım atıyor. Basın İlan Kurumu, bu konuda en ilerici, en devrimci adımları atıyor” dedi.

“ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER HIRSIZLIK YAPA YAPA BÜYÜDÜ”

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, dijital alanda faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin, insanların emeklerini nasıl sömürdüğüne vurgu yaptı. Teymur, “İzin almadan, hırsızlık yapa yapa büyüdü bunlar. Önce kendi uluslarında. Sonra uluslararası oldular. AB bununla ilgili yasa çıkardı. İnşallah biz de daha iyi, daha güzel yasa yapabileceğiz. Bizim insan ve düşünce iş gücümüz çok güçlü” diye konuştu.

“KENDİ ARAMA MOTORUMUZU YAPABİLMELİYİZ”

Türkiye’nin bu konuda kendi arama motorunu yapabilmesi gerektiğini vurgulayan Teymur, “Kendi arama motorlarımızı, kendi web sitelerimizi daha ileri götürmeliyiz. Geleneksel medyayı takip ederek çağı yakalayamayız. Dijital medyanın daha da desteklenmesi lazım. Çünkü bu konu ulusal güvenlik meselesi. Bizim verilerimizi topluyorlar, kaydediyorlar. Ulusal boyutta ciddi bir tehlike. Eskiden casuslar vardı, şimdi bu sayfalar sayesinde bütün bilgilerimiz bunlara gidiyor. Önce kendi milli işletim sistemine sahip olmamız gerekiyor. İşletim sistemi şer şey. Sizin elinizde ne kadar güç varsa o kadar söz sahibi oluyorsunuz.” Dedi.

“ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER ADETA DEVLETLEŞTİ”

İşletim sistemine sahip olan çok uluslu şirketlerin kendi istediği internet sitelerini endeksleyerek eleme yaptığını da belirten Teymur, “Alternatiflerimizi üretmemiz gerekiyor. Bunun için ulusal bir mevzuat hazırlamamız gerekiyor. Çünkü burada haksız rekabet bile denilemez. Bunların bırakın haksız rekabeti, rakipleri yok. Adeta devletleştiler. Elde ettikleri verileri de yine veriyi sunan kişiler arasında haksız rekabete yol açacak şekilde endeksliyorlar. Her işletme gibi buraların da kuralları olmalı. Bir kişinin yıllarca uğraşıp elde ettiği sayfalar, birkaç kişinin belki de kıskançlık neticesinde yaptığı bir şikayet ile yok edilebiliyor. Kullanıcıların, ticaret merkezi gibi davranıp kuralları belirleyip bildirmeleri gerekiyor. Dünyada yapılmaya başlandı. Fransa’da yasa çıkarıldı. Bizde de kurumları terbiye edebilecek insanımızın önünü açabilecek düzenlemeler yapılmalı.” Diye konuştu.

Sempozyumun ikinci oturumunda da gazeteciler Hasan Bakır, Gülay Çetin, Zeki Akbıyık, Abdülkadir Üründü ve Doğan Deniz, konuşmalarını gerçekleştirdi.