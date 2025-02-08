Dijitalleşme ve Deprem Bölgesi Yatırımları

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6 Nisan 1920

1- Bakan Mehmet Fatih Kacır: "Küresel şirketlerin Türkiye'nin dijitalleşme hızını artıracak yatırımlarına destek veriyoruz"

"Farklı ülkeler, farklı şirketler, Türkiye'de dijital ekosistemi geliştirici yatırımlar yapıyor. Biz de onların bu yatırımlarının Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmasını ümit ediyoruz"

(Sibel Morrow/İstanbul)

2- Yıkıntılar arasından "üretim ve ihracat üssü" çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının raporuna göre, Mart 2023'te dibi gören deprem bölgesindeki illerin imalat sanayisi kapasite kullanım oranı, devletin sağladığı desteklerle 2024 sonunda Türkiye ortalamasının dahi üzerine çıktı

Deprem bölgesindeki illerin toplam ihracatı yüzde 5,6 artarak 2024'te 19,2 milyar dolara ulaşırken geçen yılın şubat-aralık döneminde toplam sabit yatırım tutarı 320,7 milyar lirayı bulan 3 bini aşkın yatırım teşvik belgesi düzenlendi

11 ayda gelen yatırım projelerinin 108 binden fazla yeni istihdam oluşturulması, KOBİ'lere de can suyu verilerek bölgenin ihracatında ön plana çıkmaları hedefleniyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ilden daha kalabalık

Ankara'nın Çankaya ilçesi, geçen yıl Gaziantep'in Şahinbey ilçesini geride bırakarak ikinci sırada yer aldı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi, 1678 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi olarak kayıtlara geçti

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- Türkiye'nin nüfusu artarken kırsalda nüfus azalıyor

Ülke nüfusunun yüzde 6,6'sı belde ve köylerde bulunurken buralarda yaşayanların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,3 azalarak 5 milyon 657 bin 686 kişiye geriledi

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 286 bin 772 kişiyle Afyonkarahisar, en düşük olduğu yer 29 bin 44 kişiyle Tunceli oldu

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

5- Metrolarda çıkabilecek yangınlarda bilinçli davranmak tahliyeyi kolaylaştırıyor

Giresun Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Ali Şükrü Cihan:

"Metro giriş ve çıkışlarına çok güçlü fanlar yerleştirilmiştir. Bunlar, saniyede yaklaşık 80 metreküp havayı temizliyor, tahliye ediyor. Bu sistemler, yangın esnasında üflemeyle veya dumanı çekerek çalışıyor ve herhangi bir duman olduğu zaman tüneli hızlı şekilde tahliye ediyor"

"Yangın anında duman hızlı şekilde yükselir ve yukarıdan aşağıya doğru iner. Burada zaten fan sistemi devreye girecektir ama o panikte yine biz yukarıda kalmayarak, aşağıya eğilerek, mavi ışıklı tabelaları takip ederek kurtarma şaftlarına ve yan yol geçişlerine gitmeliyiz. Şaftlara gittiğimiz zaman zaten orada pozitif hava basıncı olduğundan hiçbir şekilde dumandan etkilenmeyeceğiz"

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Görüntülü)

6- Sigaradan kurtulmak isteyen 308 bin 222 kişi ALO 171'i tuşladı

Sağlık Bakanlığının 7 gün 24 saat canlı destek hizmeti sağlayan "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" geçen yıl 308 bin 222 kişinin çağrısına yanıt verdi

Türkiye genelinde hizmet veren 565 sigara bırakma polikliniğinde 2024'te 150 bin 467 muayene yapıldı

Etlik Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Necla Bozdağ Armağan:

"Sigara, KOAH'ın en önemli risk faktörlerinden biridir. KOAH ve sigara birlikteliği akciğer kanserinin en önemli bağımsız risk faktörleridir"

(Duygu Yener-Dilhan Türker Yıldız/Ankara)

7- Dünya genelinde hükümetler, bağımlılıkla mücadele için sigara ve nikotin yasağının kapsamını genişletiyor

Belçika'da tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yasaklanırken İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'da ortak kullanım alanlarındaki kısıtlı sigara içme yasağının kapsamı genişletildi, Nijerya'da filmler, skeçler ve kliplerde sigaranın kullanımına yasak getirildi

Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı rapora göre 2000 yılında 1,36 milyar kişi tütün ürünleri kullanırken bu sayı 2022'de artan dünya nüfusuna rağmen 1,24 milyara düştü

(Sercan İrkin/İstanbul) (Grafikli)

8- Elektrikli araç satışlarında Togg yıla lider başladı

Togg, ocak ayında 1570 satış gerçekleştirerek en yakın rakibine 555 araç fark attı

2024 Kasım'da Türkiye tanıtımını gerçekleştiren BYD, ocakta 1015 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

9- Türkiye Sigorta, deprem bölgesinde 6,5 milyar lira hasar ödemesi yaptı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak:

"Felaketin yaralarının hızla sarılması, bölgedeki yaşamın en kısa sürede normal hale dönmesi için depremin ilk gününden itibaren bölgede aktif çalışmalar yürüttük"

(Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Sabiha Gökçen Havalimanı, bu yıl küresel uçuş ağını genişletecek

Malezya Havalimanları Holdings Berhad Yönetici Direktörü Dato İzani:

"2025'te özellikle Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'daki yeni destinasyonlara odaklanmayı planlıyoruz"

"Yeni hatlar, havalimanımızın küresel uçuş ağını güçlendirecek, bu da doğal olarak yolcu sayısındaki artışı destekleyecek"

(Maşallah Dağ/İstanbul) (Fotoğraflı)

11- Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Türkiye'yle güçlü ilişkilerin önemini vurguladı:

"Bahreyn, Türkiye ile güçlü ilişkilere büyük değer veriyor ve Türkiye'nin uluslararası barış ve güvenliği korumada bölgesel ve uluslararası düzeydeki rolünü ve olumlu katkılarını memnuniyetle karşılıyor"

(Tuğba Altun/Ankara) (Fotoğraflı)

12- Küresel piyasalarda gözler, ABD'deki enflasyon ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumuna çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamalarının, ülkede enflasyonist baskıları canlandırabileceği ve ABD Merkez Bankasının enflasyonla mücadelede bu zamana kadar elde ettiği kazanımları gölgeleyebileceği yönündeki endişeleri güçlendiriyor

Trump'ın izleyeceği politikalar ile Fed'in gelecekte atacağı adımlar arasında uyumsuzluk yaşanabileceğine dair kaygılar sürerken gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesine yapacağı sunum, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

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