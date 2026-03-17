Dikili'de Polis Araç Kundaklama Davasında Cezalar Düşürüldü
Dikili'de Polis Araç Kundaklama Davasında Cezalar Düşürüldü

Dikili\'de Polis Araç Kundaklama Davasında Cezalar Düşürüldü
17.03.2026 10:41
İzmir Dikili'de trafik cezası sonrası polis aracının kundaklanmasında sanıkların cezası azaltıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, trafik cezası yazdığı iddiasıyla polis memurunun otomobilinin kundaklanmasına ilişkin davada 4 sanığa verilen hapis cezaları, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada düşürüldü.

Olay, 4 Mart 2022'de meydana geldi. İddiaya göre, C.Ç. adlı trafik polisinin, T.D.'ye trafik cezası yazmasının ardından taraflar arasında husumet oluştu. Daha sonra polis memuruna ait otomobil kundaklandı. Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, otomobili kundaklayanın şüpheli C.Ç. olduğu belirlendi. Ayrıca olayda başka bir otomobil ve bir evin panjurunda zarar meydana geldi.

Şüpheli C.Ç. ifadesinde, patronu olan T.D.'nin, kendisine trafik cezası yazan polis memuru C.Ç.'nin aracını kundaklamasını istediğini öne sürdü. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheli C.Ç. ve T.D.'nin yanı sıra olaydan sonra C.Ç.'ye yardım ettikleri gerekçesiyle H.İ.Y. ve T.G. hakkında, 'Görevinden ötürü öç almak amacıyla kamu görevlisi aleyhine mala zarar verme' suçundan dava açıldı. Dava, Dikili 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama sırasında şüpheli C.Ç. ifadesini tekrarlarken, T.D. ise olayın azmettiricisi olduğu iddialarını kabul etmedi. Diğer sanıklar da kundaklama olayını bilmediklerini savundu.

KARAR ÇIKTI

2025 Şubat'ta davada karar çıktı. Sanık C.Ç., 'Öç almak amacıyla kamu görevlisi aleyhine mala zarar verme' suçundan 6 yıl, otomobili ve panjuru zarar gören diğer 2 müşteki yönünden 'Mala zarar verme' suçundan ise 8 ay olmak üzere toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olayı azmettirdiği gerekçesiyle T.D.'ye de aynı suçlardan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Olayda yardım eden olarak değerlendirilen H.İ.Y.'ye 2 yıl 9 ay 10 gün, T.G.'ye ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

CEZALAR AZALDI

Tarafların itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, suçun işleniş şekli, sanığın kastı ve meydana gelen zararın ağırlığı gözetilerek alt sınırdan makul oranda uzaklaşılması gerekirken en üst hadden ceza verildiği kanaatine vararak kararı bozdu ve dosyayı yeniden Dikili 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme, sanık C.Ç.'yi, 'Öç almak amacıyla kamu görevlisi aleyhine mala zarar verme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık T.D.'ye 'Azmettirme' suçundan 2 yıl 7 ay 17 gün, diğer sanıklar H.İ.Y. ve T.G.'ye ise 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Sanıkların cezaları ertelendi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dikili'de Polis Araç Kundaklama Davasında Cezalar Düşürüldü - Son Dakika

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Kazı ekibi şaştı kaldı 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
Boş kaleye gol atamadı Boş kaleye gol atamadı
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber

10:42
Neredeyse ağlayacaktı Fenerbahçe taraftarından Tedesco’ya özel hediye
Neredeyse ağlayacaktı! Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya özel hediye
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
10:04
Arda’nın zorda kaldığı an Anında uyarı geldi
Arda'nın zorda kaldığı an! Anında uyarı geldi
09:44
Trump’ın “Alma onuru benim olacak“ dediği Küba karanlığa gömüldü
Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği Küba karanlığa gömüldü
09:41
Kadir Gecesi Fatih Camii’nde dikkat çeken anlar Kadınlar başörtülerini bıraktı
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı
09:03
VAR kayıtları açıklandı Kadın hakem Asen Albayrak’ın çektiği rest bomba
VAR kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak'ın çektiği rest bomba
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
SON DAKİKA: Dikili'de Polis Araç Kundaklama Davasında Cezalar Düşürüldü - Son Dakika
