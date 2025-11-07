Dilek İmamoğlu: 16 Milyonluk İstanbul'un Millet İradesiyle Seçilmiş Başkanının, Neredeyse Adını Anmak Yasak. X Hesabına Erişim Engellenmiş Durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dilek İmamoğlu: 16 Milyonluk İstanbul'un Millet İradesiyle Seçilmiş Başkanının, Neredeyse Adını Anmak Yasak. X Hesabına Erişim Engellenmiş Durumda

07.11.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mart operasyonları mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 12. buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi. Buluşmada, 230 gündür Silivri’de 12 metrekarelik bir hücrede tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mektubu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu tarafından okundu. “İlk günden bugüne yaşananlar, hukukun siyasetin aracı haline gelmesinin örnekleri oldu” diyen İmamoğlu, “Kıymetli eşim Ekrem İmamoğlu’nun görüntüsüne, sesine yasak getirildi. 16 milyonluk İstanbul’un millet iradesiyle seçilmiş başkanının, neredeyse adını anmak yasak. X hesabına erişim engellenmiş durumda. Oysaki Ekrem İmamoğlu, hala İstanbul Belediye Başkanıdır. Bu yapılanlar yasal değildir” ifadelerini kullandı.

Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonları mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 12. buluşmasını Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirdi. Buluşmada, 230 gündür Silivri'de 12 metrekarelik bir hücrede tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu tarafından okundu. "İlk günden bugüne yaşananlar, hukukun siyasetin aracı haline gelmesinin örnekleri oldu" diyen İmamoğlu, "Kıymetli eşim Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsüne, sesine yasak getirildi. 16 milyonluk İstanbul'un millet iradesiyle seçilmiş başkanının, neredeyse adını anmak yasak. X hesabına erişim engellenmiş durumda. Oysaki Ekrem İmamoğlu, hala İstanbul Belediye Başkanıdır. Bu yapılanlar yasal değildir" ifadelerini kullandı.

Aile Dayanışma Ağı (ADA), 12. buluşmasını yine Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirdi. Buluşmaya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve çok sayıda milletvekili katıldı. 12. buluşmanın basın açıklaması, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, CHP ve 15,5 milyon vatandaşın imzasıyla cumhurbaşkanı adayı gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu tarafından okundu. Dr. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından, sırasıyla; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın kardeşi Caner Aydar ve üniversite öğrencisi Emircan Yılmaz söz alarak, kendilerinin ve ailelerinin yaşadıkları hukuksuz süreci kamuoyu ile paylaştı.

"Hukuk devletinin temel ilkelerinden olan masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı ihlal ediliyor"

"Bu buluşmalara katılan herkes; dayanışmamızın büyümesine, adalet arayışımızın güçlenmesine katkı sağlıyor" diyen Dr. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Her hafta artarak, daha fazla sayıda vicdan sahibi insanla kenetlenerek bir araya geliyoruz. Yaşatılan haksızlık ve hukuksuzlukların karşısında rahatsız olanların sayısı, her geçen gün artıyor. Her kesimden, her siyasi görüşten insan, sadece destek olmak için değil, aynı zamanda toplum vicdanının sesi olmak için her cuma, Saraçhane'ye geliyor. İlk günden bugüne yaşananlar, hukukun siyasetin aracı haline gelmesinin örnekleri oldu. Kıymetli eşim Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsüne, sesine yasak getirildi. 16 milyonluk İstanbul'un millet iradesiyle seçilmiş başkanının, neredeyse adını anmak yasak. X hesabına erişim engellenmiş durumda. Oysaki Ekrem İmamoğlu, hala İstanbul Belediye Başkanıdır. Bu yapılanlar yasal değildir. Hukuk devletinin temel ilkelerinden olan masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı ihlal ediliyor. Aynı şekilde birçok medya mensubunun da sosyal medya hesaplarının kapatıldığına, iktidarı rahatsız eden haberlerin görünürlüklerinin engellendiğine şahit oluyoruz.

"Sadece Ekrem İmamoğlu değil, halkın da haber alma hakkı engelleniyor; milletin iradesi susturulmaya çalışılıyor"

Daha dün, birçok değerli basın mensubu, yine dayanaksız iddialar nedeniyle ifadeye çağrıldı. Basın üzerinde büyük bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Sadece Ekrem İmamoğlu değil, halkın da haber alma hakkı engelleniyor; milletin iradesi susturulmaya çalışılıyor. Bununla da yetinilmiyor, açıkça aileler hedef alınıyor. Bu hafta içinde değerli kayınpederim Hasan İmamoğlu ile sevgili oğlum Selim ifadeye çağrıldılar. Daha ifadeleri alınmadan önce, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Artık yalnızca siyasetçileri değil, aileleri de hedef alıyorlar. Oysa ki aile kutsaldır. Aile, toplumun temelidir. Ailelerin bile bu hukuksuzlukların muhatabı haline getirilmesi ne adalete ne siyasete ne de vicdanlara sığar. Bu; yargı eliyle bir intikam peşine düşülmesinin tablosudur. Sadece mağduriyet yaşayan ailelerin değil tüm toplumun adalet duygularını aşındırmaktadır. Halkın devlete duyduğu güveni zedelediği için de çok tehlikelidir. Çünkü adalet, toplumu ayakta tutar.

"Haklılığımıza ve masumiyetimize inancımız tamdır"

Bizler; kim olursa olsun, herkes için adil ve tutuksuz yargılama, tarafsız bir hukuk sistemi istiyoruz. Masumiyet karinesi kavramının, tutuksuz ve adil yargılama ilkesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz. İddianamenin bir an önce yazılması, yargılamanın başlaması ve tamamının TRT'den canlı olarak yayınlanması taleplerimizi ısrarla yineliyoruz. Haklılığımıza ve masumiyetimize inancımız tamdır. Bu mücadelede bizim en güçlü kaynağımız, umudumuz ve dayanışmamızdır. Bu dayanışmaya, barış ve huzur içinde ortak bir yaşam umuduna destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Unutmayın; bu mücadele kişilere değil, bir ülkenin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Pazartesi günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; ölümünün 87. yıl dönümünde sonsuz saygı ve şükranla anacağız. Atatürk'ün bizlere armağan ve emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız. Cumhuriyete sahip çıkmak; adalete, demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe sahip çıkmaktır. Atatürk'ün yolu, bizlere rehber olmaya devam edecektir. Gelecek hafta Saraçhane'de yeniden bir araya gelmek üzere, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Caner Aydar: 22 haftadır her Perşembe, Adana'dan 1200 kilometre gelip, bir saat görüşüp, 1200 kilometre aynı gün dönüyoruz"

Adana'ya bağlı Ceyhan ilçesinin seçilmiş Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın kardeşi Caner Aydar da konuşmasında özetle, "Bundan tam 161 gün önce, 31 Mayıs sabaha karşı hayatımızın en kötü gününe uyandık. Daha doğrusu uyanmadık, uyandırıldık. Bir şafak vakti, onlarca polis, evimizin kapısına geldiler. Ceyhan halkının kendini yönetmesi için seçtiği, gece ve gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanı'nı İstanbul'dan almaya geldiler. O sabah abim evde yoktu. Yazlıktaki evinde kalmaktaydı. Kendini almaya gelen polisleri öğrenince, telefonda, 'Ne için gelmiş olursanız olun, yanlış yaptığım hiçbir şey yok,' diyerek hemen polislerin yanına geldi. Kadir Aydar'ın ailesi olarak biz; annem, ben, kardeşim ve akrabalarımız ile 22 haftadır her Perşembe, Adana'dan 1200 kilometre gelip, bir saat görüşüp, 1200 kilometre aynı gün dönüyoruz. Adana'dan Silivri'ye geliş yolculuğumuz onu görecek olmanın mutluluğu ve heyecanıyla güzel geçiyor. Onunla bir saat görüştükten sonra, onu burada, Silivri'de bırakıp Adana'ya dönmek, hüzünlü geçen yolculuğumuz, kalbimizde derin yaralar açmaktadır. ve bu süreçte, başta bizimle aynı haksızlığa uğrayan diğer mağdur ailelerle birlikte birbirimize dost olduk. Acılarımızı paylaştık. Dostluğumuz aile bağına dönüştü. Aynı acıları, aynı duyguları paylaşmak, bizleri birbirimize daha yakınlaştırdı" ifadelerini kullandı.

"Babamızın illa ölmesi mi gerekmektedir?"

Abisi ile birlikte babaları Mustafa Aydar'ın da tutuklu yargılandığına dikkat çeken Caner Aydar, "Babam Mustafa Aydar, Ceyhan'ın en sevilen, yıllardır ticaret yapan, dürüst, namuslu bir iş insanıdır. Bugüne kadar yaptığı ticaretlerde ne bir haksızlığı ne de bir yanlışı olmamıştır. Adana ilinde ve ilçelerinde yaptığı binlerce daireleri satarken, hiçbir zaman parayı birinci öncelik yapmayıp, insanların ev sahibi olması için her zaman yardımcı olmuştur. ve buna tüm Adana şahittir. Babam daire sattığı binlerce insanın dualarını almıştır. O binlerce dairede yanlış yapmayan insan, bir tane daire satarken mi yanlış yapmıştır? Bir tane daire satarken yanlış yapması ne onun karakterine sığmaz ne de namuslu yaptığı bu ticaretine de sığmaz. Bu süreçte de bu davada da babam Mustafa Haydar'ın hiçbir yanlışı yoktur" dedi. Baba Aydar'ın tutukluğu süresi içinde iki kez beyin damarı tıkanması sorunu yaşadığı, aynı süreçte kalp damarlarına stent takıldığı bilgilerini paylaşan oğlu Aydar, "Cezaevi kapısını açık görse izinsiz çıkmayacak olan babamız Mustafa Aydar'ın mahkemeyi evde beklemesinde ne gibi sakınca vardır? Bu kadar ağır hasta birinin bırakılması için daha ne beklenmektedir? İlla ölmesi mi gerekmektedir?" sorularını yöneltti.

Öğrenci Emircan Yılmaz: Bizden beklenen şey, haksızlığa karşı sesimizi kısıp, boynumuzu eğmemiz

19 Mart'tan sonra başlayan Saraçhane eylemlerinin 100'ncü günü nedeniyle düzenlenen buluşma sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan üniversite öğrencisi Emircan Yılmaz da yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:

"Haksızlığın, hukuksuzluğun 100'ncü gününde, tam da burada, Saraçhane'de, orantısız güç ve şiddete maruz kalarak, işkenceyle gözaltına alındım. Saatlerce ters kelepçeli olarak, önce yolun ortasında, daha sonra ise gözaltı aracında bekletildim. İki gecelik gözaltı süreci ardından tutuklanarak, Silivri Cezaevi'ne gönderildim. 19 Mart sürecinden beri öğrencilere yöneltilen bu işkenceye karşı insanlık onuru galip gelecektir. Biliyorum ki; içi boş dosyalarla rastgele seçilerek gönderildiğim bu zindanda bizden beklenen şey, haksızlığa karşı sesimizi kısıp, boynumuzu eğmemiz. Ama ne Vatan nezaretinin psikolojik şiddeti ne de bizi sindirmek için gönderildiğimiz Silivri Cezaevi, beni ve mücadele arkadaşlarımı yıldırabilir. Özgürlüğümüzden, eğitimimizden, gözü yaşlı ailemizden mahrum bırakanlar bilmelidir ki; öfkemiz, ilk günkü gibi dipdiridir. Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundan haykırdığı gibi söylemek isterim ki; bizler yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz. Tıpkı belediye başkanları, muhalif gazeteciler ve onurlu avukatlar gibi.

"Anayasal hakkını kullandığı için soruşturmadan soruşturmaya, dosyadan dosyaya sürükleniyoruz"

Ülkemizin yarınları için bir bedel ödenecekse, o bedeli biz çoktan ödemeye başladık. Hayatında adliye kapısından geçmemiş, karakolun önünden dahi yürümemiş gencecik arkadaşlarımızın günleri, şimdi nezaretlerde ve mahkeme salonlarında geçiyor. Kimimiz bir tweet attığı için, kimimiz anayasal hakkını kullandığı için soruşturmadan soruşturmaya, dosyadan dosyaya sürükleniyoruz. Sebebi ise basit: Daha adil, daha yaşanılabilir bir ülke istemememiz. Bu süreçte çoğunluğumuzun eğitimi sekteye uğradı. Kimimiz okulunu bırakmak zorunda kaldı, kimimiz senesini uzattı ama dik durmayı da öfkemizi diri tutmayı da hiçbir zaman bırakmadık. Çünkü umut hep var. Umut bizleriz, umut sizlersiniz. Umut; boyun eğmeyen, sesini kısmayan sanatçılar. Umut; doğru tarafta olan gazeteciler. Umut, burada bulunan her insan. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi: Umut burada."

"Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz"

Öğrenci Yılmaz, konuşmasını, Ziya Egeli'nin şu dizeleriyle noktaladı:

Bir el, bütün hayallerimizi söndürür İyi olan, umutlu olan ne varsa içimizde; öldürür

Bir el, imanımızı gevretir

Bir el, anamızı ağlatır

Hangisinden kurtulacaksın tek başına; hangisinden? Hangisine gücün yeter tek başına, hangisine? Evet, biliyorum, kurtulmak istiyorsun

Haklısın, kurtulmalısın

Fakat anlamalısın; Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilek İmamoğlu: 16 Milyonluk İstanbul'un Millet İradesiyle Seçilmiş Başkanının, Neredeyse Adını Anmak Yasak. X Hesabına Erişim Engellenmiş Durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Geçer“ diye beklemeyin Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor "Geçer" diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı
Yönetim Tedesco’ya İrfan ve Cenk için ’af’ önerisi getirdi Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Erbakan’dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil
İngiltere’de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı
Gürsel Tekin, CHP’nin hesaplarına erişmek için bankaya başvurdu Gürsel Tekin, CHP'nin hesaplarına erişmek için bankaya başvurdu
Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı
“AVM’lerin babası“ Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti "AVM'lerin babası" Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

12:21
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini değişti İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
12:03
Diyarbakır’da bir garip yasak aşk olayı: Eşini arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı
Diyarbakır'da bir garip yasak aşk olayı: Eşini arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı
11:27
Tanal “Şanlıurfa ve Adıyaman karanlıkta“ dedi, komisyonda kavga çıktı
Tanal "Şanlıurfa ve Adıyaman karanlıkta" dedi, komisyonda kavga çıktı
11:14
Taraftarlar merakla bekliyordu Kerem’in neden oynamadığı ortaya çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
11:06
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
11:01
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti
10:53
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek
10:53
Osman ve annesi 6 gündür kayıp İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri
Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri
10:34
Fenerbahçe’den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay
Fenerbahçe'den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay
09:39
Suat Kılıç’tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
08:12
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 12:47:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Dilek İmamoğlu: 16 Milyonluk İstanbul'un Millet İradesiyle Seçilmiş Başkanının, Neredeyse Adını Anmak Yasak. X Hesabına Erişim Engellenmiş Durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.