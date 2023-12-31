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Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK tarafından Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının faillerinden PKK/KCK'lı terörist Cemil Akar etkisiz hale getirildi.

31.12.2023 - 09:52,
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Irak'ta Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK'lı Renas Derik kod adlı Cemil Akar, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekâtında etkisiz hale getirildi.

DİPLOMAT OSMAN KÖSE'Yİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Türk diplomat Köse'nin 17 Temmuz 2019'da görev yaptığı Irak'ın Erbil şehrinde gittiği bir restoranda şehit edilmesinin ardından çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde, yürüyerek restorana giren iki saldırganın, diplomat Köse'nin masasının yakınındaki bir masaya oturdukları, o esnada içerde bulunan üçüncü teröristle saldırıyı gerçekleştiren saldırganların, olay yerinen hızla kaçtıkları görüldü.

Saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerinin kare kare yapılan detaylı incelemesinde, saldırıyı gerçekleştirenler ve onlarla işbirliği yapanlar da tespit edildi. Terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin "Renas Derik" kod adlı Cemil Akar olduğu belirlendi. Olay sonrası derinleştirilen istihbarat çalışmalarıyla PKK/KCK'lı terörist Akar'ın Erbil'den Süleymaniye bölgesine, oradan da Kandil'e geçtiği öğrenildi.

Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
Osman Köse

HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekatında terör hedefleri başarıyla vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yürütülen istihbarat çalışmalarında, etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist Akar'ın da yer aldığı saptandı. Terörist Akar'ın, 2014 sonunda yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçerek, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı, daha sonra da Irak Mahmur'da örgüt faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

SALDIRININ AZMETTİRİCİSİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

MİT, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının azmettiricisi "Hasan" kod adlı Celal Kaya'yı da Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirmişti. Terör örgütü PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusu Kaya'nın uzun zamandır Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen TSK unsurlarına yönelik istihbarat toplama ve terör saldırılarının planlanmasına yönelik çalıştığı tespit edilmişti. Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalındaki operasyonda terörist Kaya'nın etkisiz hale getirilmesiyle, terör örgütünün istihbarat ağına ağır darbe indirilmişti.

Diplomat Osman Köse\'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
YORUMLAR (7)
  • Can Üzümcü: Başlık yanlış olmuş hemen değiştirin sanki Osman köse terörist gibi olmuş Yanıtla 63 2
  • Ahmet Atabey: PKK'lı terörist Osman Köse'nin şehit ettiği saldırgan etkisiz hale getirildi. Nasıl bir haber başlığı bu Yanıtla 45 1
  • cemal aslan: Bu başlıktan bişey anlayan beri gelsin. Yanıtla 34 0
  • Zeynep Aksoy: Başlık çok fazla yanlış yazılmış. Türkçe yi daha iyi kullanın lütfen. Yanıtla 18 0
  • Zeynep Aksoy: Başlığı düzeltin lutfen Yanıtla 17 0
  • YAKINCA MYO: Türkçe bilen birine yaptırın şu işleri. Yanıtla 11 0
  • cemal aslan: Başlığı düzelttiğin için teşekkür ederim, böyle bir işi yaparken daha dikkatli olmalısınız. 3 0

Erbil, Irak, TSK, Güvenlik, Diplomasi, Terör, Güncel, Son Dakika

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