Dışişleri Bakanı Fidan, 8 Kasım'da Atina'ya Gidiyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, 8 Kasım'da Atina'ya Gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 8 Kasım’da Atina’ya resmi ziyarette bulunacak. Fidan'ın gündeminde ikili ilişkiler, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis başkanlığında 2025 yılının ilk aylarında Ankara’da düzenlenmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına yönelik hazırlıklar var.

15.10.2024 12:57
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım'da Atina'ya resmi ziyarette bulunacak. Fidan'ın gündeminde ikili ilişkiler, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis başkanlığında 2025 yılının ilk aylarında Ankara'da düzenlenmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına yönelik hazırlıklar var.

Dışişleri Bakanı Fidan, 8 Kasım'da Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunacak. Fidan'ın ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz ay Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşmenin ardından yapılacak. Ziyaret, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetridis'in 5 Eylül 2023 tarihinde Ankara'ya yaptığı çalışma ziyaretinin iadesi niteliğinde değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Mitsotakis'in başkanlığında 2025 yılının ilk aylarında Ankara'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları ziyaretin temel amacını oluşturuyor. Fidan'ın gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki durum gibi bölgesel meseleler de yer alacak.

Ankara, son haftalarda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve deniz ve hava sahası yetki alanları sorunlarının çözülmesi için Türk ve Yunan makamlarının birlikte çalışması gerektiğini vurguluyor. Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Yunanistan ile ilişkilere ilişkin şu hususları kaydetmişti:

"Türkiye ile Yunanistan tarihsel bağları bulunan iki komşu ülkedir. İyi komşuluk esası iki ülkeye de kazandıracak formülün anahtarıdır. Türkiye ile Yunanistan ilişkileri, bu esas ekseninde inanıyorum ki daha güzel günlere doğru ilerliyor. Deniz ve hava sahası yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmesini öteden beri istiyoruz. Bölge ülkeleri olarak ancak diyalog ve iş birliğiyle güvenlik ve istikrarı artırabilir, çatışma risklerini azaltabiliriz. Biz hakkaniyetin peşindeyiz. Kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi, hakkımızı sonuna kadar muhafaza etme kararlılığımız da tamdır."

Ankara'nın Kıbrıs ve Ege'deki pozisyonlarında bir değişiklik yok

Ege meseleleriyle ilgili olarak, tarafların mevcut pozisyonlarında bir değişiklik olmadığını belirten Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Ege'deki ihtilafların tek kaleme indirgenemeyeceğini, tüm ihtilafların görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

Yetkili, Ege'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların 2002-2022 yılları arasında 64 tur istikşafi-istişari görüşmelere konu olduğunu hatırlatarak, belirli bir mesafe kaydedildiğini ancak Yunan tarafının "tek ihtilaf vardır" söylemine dönmesiyle ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Kıbrıs meselesine dair Türk tarafının federasyona yönelik müzakereleri bir daha denemeyeceğini belirten Bakanlık yetkilisi, Kıbrıs'ın iki kesimli, iki toplumlu federasyon modeli temelinde bir çözüme ulaşmasının mümkün olmadığını belirtti ve Kıbrıs'ta iki ayrı halk ile iki devletin var olduğunu belirterek çözümün de bu temelde olacağını söyledi. Yetkili ayrıca, Rum kesiminde üniter devlet isteyenlerin oranının, federal çözüm isteyenlerin oranından daha fazla olduğuna işaret etti.

Kıbrıs Türk tarafının Rumlara ve AB'ye olan güveninin her geçen gün azaldığına dikkat çeken Bakanlık yetkilisi son olarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in KKTC Cumhurbaşkanı Ersin TatarNew York'ta GKRY Lideri ile gayriresmi yemeğe davet etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yetkili  "Artık yeni şeyler konuşmanın vakti gelmiştir" diyerek, Guterres'in davetinin yeni bir sayfa açılması için bir fırsat olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, 8 Kasım'da Atina'ya Gidiyor - Son Dakika

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