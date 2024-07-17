Dışişleri Bakanı Fidan: "Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar önceliklerimiz arasında" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan: "Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar önceliklerimiz arasında"

- Dışişleri Bakanı Fidan: "Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar önceliklerimiz arasında" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar da önceliklerimiz arasında yer almakta" dedi.

17.07.2024 23:02
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- Dışişleri Bakanı Fidan: " Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar önceliklerimiz arasında"

NİAMEY - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar da önceliklerimiz arasında yer almakta" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer'de bası toplantısı düzenledi. Temaslarına ilişkin açıklamalar yapan Fidan, "Seçkin bir heyetle Nijer'i ziyaret etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Milli Savunma Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, Savunma Sanayii Başkanımız, Ticaret Bakan Yardımcımız ve diğer kurumlarımızın katılımıyla hakikaten son derece verimli görüşmeler yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda Afrika ile ortaklık politikalarının her geçen gün daha da kurumsallaşarak ilerlediğini aktaran Fidan, "Diplomasi, ekonomi, finans, güvenlik, savunma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor. Bugün itibarıyla 54 Afrika ülkesinin 44'ünde büyükelçiliğimiz bulunmakta. Nijer ile tarihi ilişkilerimiz Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Son yıllarda Nijer ile ilişkilerimizi daha yapısal bir zemine oturtmak için yoğun çaba içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Bir dizi ortak adım atma üzerinde mutabık kaldık"

Afrika ile ilişkilere değinen Fidan, "İlişkilerimizi geliştirirken, buradaki halkların, kardeşlerimizin yararını ve refahını esas alacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar da önceliklerimiz arasında yer almakta. Özellikle bildiğiniz gibi Sahel bölgesindeki istikrarsızlık, terör sorunu her geçen gün daha da kronik bir hal almış durumda. Bu çerçevede Şubat ayında Nijer Başbakanı Zeine'in Türkiye ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız ikili ilişkilere stratejik bir perspektif kazandırma vizyonunu ortaya koymuştu. Bu doğrultuda seçkin heyetimizle birlikte yaptığımız Nijer ziyaretimizde muhataplarımızla birçok konuyu ele alma imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele, eğitim, enerji, sağlık, ticaret, güvenlik, savunma dahil birçok konuyu görüştüklerini söyleyen Fidan, "Heyet olarak Sayın Başbakan'la bir araya geldik. Akabinde bakanlarımız ve kurum başkanlarımız muhataplarıyla ikili görüşmeler yaptılar. Eş zamanlı olarak 3 çalışma grubu halinde dış politika, güvenlik, savunma, enerji ve madencilik, ekonomi ve ticaret başlıklarını ayrıntılı şekilde ele aldık. Daha sonra Nijer Devlet Başkanı Tiani tarafından kabul edildik. Toplantı sonuçlarını değerlendirdik ve bir dizi ortak adım atma üzerinde mutabık kaldık" diye konuştu.

"Teröre karşı ne gibi adımlar atacağımızı da ayrıca tartıştık"

Terörle mücadelenin kendileri için son derece hassas bir alan olduğunu belirten Fidan, "Türkiye bildiğiniz gibi terörden muzdarip bir ülke olarak edindiği kapasite ve tecrübeyi dost ülkelerle paylaşma politikası izlemekte. Radikal terörle mücadele Afrikalı kardeşlerimizin büyük bir sorunu. Somali'de yaptığımız gibi Nijer'de de terörle mücadele çerçevesinde savunma sanayiini ve istihbarat kapasitesini ilerletmek için neler yapabileceği hususunu ele aldık. Sahel bölgesindeki istikrarsızlığın ana kaynağı olan teröre karşı ne gibi adımlar atacağımızı da ayrıca tartıştık" dedi.

Eğitim ve sağlık alanında dostluk hastanesi, maarif okulları, öğrenci bursları gibi faaliyetlerin nasıl daha ileri taşınabileceği konusunu değerlendirdiklerini kaydeden Fidan, "Ekonomi ve finans konularında iş birliğinin ilerletilmesi konusunu da görüştük. Türk yatırımcıların artması, müteahhitlik hizmetleri, ticaretin ahdi zemininin güçlendirilmesi gibi muhtelif konuları ele aldık" şeklinde konuştu.

Enerji ve madencilik alanında da verimli görüşmelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Fidan, "İş birliğimizi geliştirmeyi ve yatırımları artırmayı kararlaştırdık. Alınan kararları sistemli bir şekilde takip edeceğiz. Takvime bağlanan konuları ilgili bakanlık ve kurumlarımızla eşgüdüm içinde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hakan Fidan, Afrika, Nijer, Savunma, Güvenlik, Dış Politika, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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