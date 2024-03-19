Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye, bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki bütün dış politika araçlarını kullanma konusunda kararlı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye, bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki bütün dış politika araçlarını kullanma konusunda kararlı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye, bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki bütün dış politika araçlarını, milli güvenlik araçlarını koordineli şekilde kullanma konusunda kararlı. Bizim vizyonumuz bu." dedi.

19.03.2024 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye, bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki bütün dış politika araçlarını, milli güvenlik araçlarını koordineli şekilde kullanma konusunda kararlı. Bizim vizyonumuz bu." dedi.

Fidan, katıldığı televizyon programında, dış politika gündemini değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin seçim dönemlerinde demokrasi şöleni yaşadığını, bunun devlet olarak en önemli güç kaynaklarından biri olduğunu belirten Fidan, "Türkiye'nin bölgesinde demokrasiyle yönetiliyor olması, seçimlerin her hal ve şartta sürekli yapılıyor olması büyük bir dinamizmle ve canlılıkla bu bizim için çok büyük bir kazanç." ifadesini kullandı.

Fidan, seçim dolayısıyla gittiği illerde büyük bir coşku olduğunu aktararak, "Herkesin aday çıkartabilmesi, Türkiye'de demokrasinin canlı olması aslında dış politika açısından bizim dünyaya vermemiz gereken önemli bir marka, değer diye düşünüyorum." diye konuştu.

Demokrasinin beşiği olarak gösterilen ülkelerde, genellikle seçimlerin iki veya üç partiyle yürütüldüğünü söyleyen Fidan, oy pusulasında fazla adayın yer almasını kıymetli bulduğunu vurguladı.

Fidan, seçim gündeminin yanı sıra ilerleyen günlerde nükleer zirve için Brüksel'e ziyaret düzenleyeceğini bildirdi.

"Irak'ta son yıllarda geliştirdiğimiz bir sistematik temas trafiği var"

Irak'ta hem arazide hem siyasette masadaki çalışmaların önem arz etmekte olduğunun altını çizen Fidan, "Irak'ta aslında son yıllarda geliştirdiğimiz bir sistematik temas trafiği var. Özellikle güvenlik alanlarında ve diğer alanlarda." dedi.

Fidan, Irak'ın son 20 yılda işgal, iç savaş, terörle mücadele gibi konularla zor zamanlardan geçtiğini vurgulayarak, son 4-5 yıldır ilk defa gerçek manada savaşsız, belli miktarda normalleşmiş, artık siyasetin gereklerini yapabilecek bir duruma ulaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin Bağdat'ta bulunan bütün hükümetlerle, onların kendi şartları çerçevesinde uyumlu çalışmaya özen gösterdiğini söyleyen Fidan, "Muhammed Şiya es-Sudani hükümetiyle de elimizden geldiğince uyumlu çalışmaya gayret ediyoruz. Onun özellikle Irak'a yönelik kalkınma hamlelerine, hizmet çabalarına destek veriyoruz." diye konuştu.

Fidan, Irak'ın iç karışıklık ve çatışmalardan ötürü halkına temel hizmetleri götürmede başarısız bir ülke olduğunu belirterek, PKK'nın Irak'taki bu karışık ortamdan faydalanarak oradaki mevcudiyetini kalıcı hale getirdiğini, pozisyonunu geliştirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin arazide yoğun mücadele içerisinde olduğuna işaret eden Fidan, "Hem silahlı kuvvetler hem istihbarat olarak yapılan çalışmalar var. Bunun bir de stratejik ve diplomatik çerçevesini çizerek aslında Iraklıları da buna ortak etmenin bir yolunu bulmak gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Fidan, Türkiye'nin temel mesajını dile getirerek, şöyle devam etti:

"PKK her ne kadar kendisini Türkiye'nin ve Türk bütünlüğünün düşmanı olarak ilan etse de Türkiye'de bir santimetrekare bile çok şükür toprak kontrol edemiyor ama buna mukabil Irak'ta ve Suriye'de çok büyük geniş yerleri işgal ediyor, başkalarının desteğiyle. Şimdi bu şunu gösteriyor; aslında tırnak içinde kendilerini misafir eden ülkelerin düşmanı olmuş durumdalar."

PKK'nın, Irak'a ve Suriye'ye daha fazla zarar verdiğine dikkati çeken Fidan, bunun etkileyici bir argüman olduğunu ve bu zamana kadar Irak'taki bütün makamlarla samimiyete ve kişisel dostluklara dayalı geliştirilen temaslar neticesinde bir noktaya ulaşıldığını kaydetti.

"Güvenlikle ilgili sorunların ortadan kalkması gerekiyor"

Irak'ın PKK'yı yasaklı örgüt ilan ettiğini hatırlatan Fidan, bunun çok önemli olduğunu, önce kendi içindeki tehdidi tanımlaması ve onun etrafında gerekli gücün, gayretin ve çabanın oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Fidan, PKK ile mücadelede bu noktaya gelinmesinin önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sadece güvenlik eksenli değil ekonominin de enerjinin de ve kalkınma yolunun da içinde bulunduğu büyük bir Irak ilişkisinden bahsediyoruz. Irak ve Türkiye'nin büyük bir stratejik ortaklık geliştirdiği, ekonomik kalkınmayı, öncelediği bir gelecekten söz ediyoruz. Şimdi ekonomik kalkınmayı bölgesel entegrasyona esas alan bir ilişki türüne girdiğiniz zaman güvenlikle ilgili sorunların ortadan kalkması gerekiyor."

Türkiye'nin bu konuda duruşunun, amacının ve söylemlerinin her zaman aynı olduğunu dile getiren Fidan, "Aslında belli bir süre sonra belki Irak, Türkiye, İran olarak da bölgesel kalkınma konularını konuşabiliriz diye düşünüyorum." dedi.

Fidan, İran ile de PKK meselesinin, terör tehdidinin görüşüldüğünü söyleyerek, bölgesel kalkınmaya yönelik neler yapılabileceğinin de ele alındığını ve önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin vizyonunu hatırlatan Fidan, şöyle devam etti:

"Bölgesel kalkınmanın olmadığı bir yerde, refahın olmadığı yerde çok ciddi miktarda toplu göçler var, kriminal faaliyetler var, terörün zemin bulduğunu görüyoruz, ciddi istikrarsızlık var. Yani Türkiye, bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki bütün dış politika araçlarını, milli güvenlik araçlarını koordineli şekilde kullanma konusunda kararlı. Bizim vizyonumuz bu."

Fidan, güvenlik mekanizmasının özellikle nasıl devam edeceğine ilişkin devam eden bir ilişki ve işbirliği mekanizması bulunduğunu, bunu daha da kurumsallaştırmak ve daha da üst seviyeye taşımak istendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisanda Irak'a düzenleyeceği ziyarete değinen Fidan, bu ziyarete kadar belli çerçevede anlaşmaları ve anlaşma taslaklarının hayata geçirilmek istendiğini vurguladı.

Fidan, üzerinde çalışılan çerçeve anlaşmasının, sadece güvenlik alanında değil enerji, su, tarım, sınır kapılarının işletilmesinin dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda, bölgesel işbirliğini de içeren bir anlaşma olduğunu aktardı.

"Güvenliğin" anlaşmanın bir ayağı olduğunu söyleyen Fidan, çerçeve anlaşmasının Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanması için çalışıldığını söyledi. Fidan, "Bir mutabakat muhtırası olacak, çabamız o yönde." değerlendirmesinde bulundu.

Irak ve Türkiye arasında yürüyen istihbari işbirliği olduğunu da dile getiren Fidan, güvenlik ve terörle mücadele eksenli, bölgesel yönetimle ve merkezi hükümetle yürüyen işbirliği alanları olduğunu söyledi.

Fidan, geçmişte Suriye, Irak arasındaki terör geçişini önlemek için merkezi hükümetle birlikte çalışıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Haşdi Şabi yöneticileriyle özellikle Sincar'a yönelik ne yapılabilir?' o konu etrafında çok yoğun görüş alışverişimiz oldu. Merkezi hükümetle sınırda açık bulunan birtakım yerlerin kapatılması konusunda çalıştık. Hatta bazılarının finansmanını biz yaptık, sınırda tedbir alınması için."

(Suriye-Irak) Sınırda örgütün geçişkenliğini mümkün kılan çok fazla zayıf ve kontrolsüz nokta olduğuna dikkati çeken Fidan, "Kuzeyden Türkiye sınırına kadar atılması gereken adımlar var. Bizim amacımız; Irak'la Suriye arasındaki sınır emniyetini tam olarak mümkün kılıp örgütün aradaki boşluğu kullanmaması." ifadesini kullandı.

Fidan, örgütün hem Irak'taki hem Suriye'deki varlığını bir araya getirerek daha büyük bir sinerji oluşturma peşinde olduğunu, Türkiye'nin hedeflerinden birinin Suriye-Irak arasındaki geçişkenliği tamamen bitirmek olduğunu dile getirdi.

İkinci hedefin de "Irak'ta var olan örgüt yapısına yönelik tedbirlerin düşünülmesi" olduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin terör örgütleriyle tek başına mücadele etmede ve örgütü yok etmede problemi olmadığını vurguladı.

Fidan, "Terör örgütünün kendisini içine gömdüğü diğer şehirler, köyler, onun yaşamasına, nefes almasına göz yuman sistemler, idareler, ülkeler, burada problemimiz var. Yoksa örgütün kendi kapasitesi bizim için problem değil." ifadesini kullandı.

Irak'ın PKK konusunda büyük bir adım attığına işaret eden Fidan, Irak'ın petrol kaynakları itibarıyla zengin bir ülke olduğunu hatırlattı.

Fidan, şunları kaydetti:

"Artık Irak'taki politikacılar, siyasi partiler bölgede kalkınmaya odaklanmak istiyorlar. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak, bölgede bizden daha iyi bu konuda orada ortak olamaz. Biz zaten kendi sanayimizle, ekonomimizle, endüstrimizle ayakta durmayı başaran, bu konularda ciddi mesafeler katetmiş bir ülkeyiz. En önemlisi de bizim dış politika vizyonumuz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye, bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki bütün dış politika araçlarını kullanma konusunda kararlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü, o onlar kamerada
    01:10 İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü, o onlar kamerada

    Antalya'nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıkan bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp aşağı düştü. Ağır yaralanan genç, cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç hakkında inceleme başlatıldı.

  • Alanya'da intihar teşebbüsü sırasında genç köprüden düştü
    00:58 Alanya'da intihar teşebbüsü sırasında genç köprüden düştü

    Antalya'nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıkan bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayarak aşağı düştü. Olay anı cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • CHP İstanbul İl Başkanlığındaki Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturmada Avukatın İfadesine Ulaşıldı
    00:51 CHP İstanbul İl Başkanlığındaki Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturmada Avukatın İfadesine Ulaşıldı

    CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, avukat Gökhan Taşkapan'ın verdiği ifadeye ulaşıldı. Taşkapan ifadesinde, CHP'nin kendilerine taşınmaz için teklifte bulunduğunu ve aradaki 2 milyon lira farkın Gül İnşaat sahibi Metin Gül'ün yardımıyla ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca, satın alma sürecini Canan Kaftancıoğlu başlattığını, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın ise süreci yönettiğini ifade etti.

  • Çankırı'da Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi
    00:42 Çankırı'da Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi

    Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

  • Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı: Hiçbir şerefli tüccar İsrail'le ticaret yapmaz
    00:41 Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı: Hiçbir şerefli tüccar İsrail'le ticaret yapmaz

    Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, iktidarın İsrail ile yaptığı ticarete tepki göstererek, hiçbir şerefli tüccarın katil İsrail'le ticaret yapmayacağını ve terörist İsrail'e demir, çelik ve silah malzemesi satmayacağını belirtti. Ayrıca, hiçbir şerefli tüccarın zalim İsrail'in karnını doyurmak için gıda malzemesi ihracatı yapmayacağını ve hiçbir şerefli devlet adamının bu katliam ortaklığına izin vermeyeceğini ifade etti.

  • Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı
    00:41 Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı

    Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde düzenlenen 'Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı' etkinliği, üniversitenin Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Öğrenciler ve akademisyenlerin de katıldığı etkinliğe 3 bini aşkın kişi katıldı. İftarın ardından katılımcılar cemaatle akşam namazı kıldı ve toplu dua etti.


23:34 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton’tan ilk görüntü 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton'tan ilk görüntü
23:05 Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler
22:10 Erdoğan, Putin’i tebrik etti ve Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı Erdoğan, Putin'i tebrik etti ve Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı
21:23 Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı
18:32 Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan’da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
00:15 Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ’nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:45 Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat’a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım
21:09 Ali Koç’un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın Ali Koç'un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın
20:49 Yenikapı Miting Alanı’nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı Yenikapı Miting Alanı'nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
19:21 Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu
18:54 Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 01:26:04. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye, bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki bütün dış politika araçlarını kullanma konusunda kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement