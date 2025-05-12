Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "PKK'nın kararı tarihi ve önemli. Atılması gereken adımlar var, yakından takip edeceğiz. Karar samimi şekilde uygulanırsa herkese hayırlı olur. Milletim adına önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

12.05.2025 14:17
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5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi.

BAKAN FİDAN İLK KEZ KONUŞTU

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gelişmeyle ilgili ilk kez konuştu. Bakan Fidan "PKK'nın kararı tarihi ve önemli. Atılması gereken adımlar var, yakından takip edeceğiz. Karar samimi şekilde uygulanırsa herkese hayırlı olur. Milletim adına önemli bir adım.

"HERKES İÇİN HAYIRLI BİR KARAR OLACAK"

Türkiye'de son 20 yıldır geliştirdiğimiz demokrasi, refah alanının daha da genişlemesi; Türkiye'den taşıp bölgemizdeki diğer halkları olumlu şekilde etkilemesi bizim en büyük dileğimiz. Ben bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde gerçekten geleceğimiz için, vatandaşlarımız için, herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum.

Bu konuda sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı olmuştu, Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi olmuştu, DEM'in ortaya koyduğu çalışma var. Tabi ki bu tarihi sorumlulukta biz bu ülkenin evlatları olarak, biz kendi sorunumuzu kendi aklımızla, kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA ORTAK BASIN TOPLANTISI

Ankara'da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Rusya- Ukrayna hattında Putin'in önerisiyle gelen gelişmelere yönelik soruyu da yanıtladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BUNU DEFALARCA KEZ DİLE GETİRDİ"

Bakan Fidan "Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşta en başından itibaren bizim perspektifimiz ortada. Cumhurbaşkanımız bunu defalarca kez dile getirdi. Türkiye, bütün kurumlarıyla üzerine düşen rolü yerine getirmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın geçen hafta yoğun bir diplomasi trafiği oldu. Trump ile, Macron ile ve Putin ile telefonda görüştü.

"BİR AN ÖNCE ATEŞKESİ BAŞLATMAYA DAVET EDİYORUZ"

Sayın Putin'in teklifi ve Sayın Trump'ın teşviki ve Sayın Zelenskiy'nin başka bir teklifi oldu. Bunların merkezinde Türkiye'nin olması ayrı bir önem. Bölgemizde barış ve istikrarın olması bizim için ayrı bir önem. Önümüzdeki günlerde tarafların bir uzlaşma etrafında bir araya geleceklerini düşünüyorum. Her iki tarafın ABD'nin desteğini yanına alma çabası var. Bir an önce ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan: PKK\'nın kararı tarihi ve önemli

Hakan Fidan, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bayram ÖZSOY:
    adama sormazlar mı madem bu kadar kolaydı diplomasi ile cozuluyorduda bu millet neden 40 senedir sehit verdi. oy ugruna yapılanlarıda bu millet unutmaz. 69 14 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Acaba karşılığında PKK'ya verilen tavizler nelerdir. 34 33 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Mademki baris olacaktida niye geciktirdiniz 23 10 Yanıtla
  • Taner Toraman:
    PKK ile mücadele edilir müzakere değil. 18 14 Yanıtla
  • Sernazze:
    bu ülkede terörü bitiren adam için bile hala konuşursunuz siz sadece konuşur içer hırsızlık yapan tayfa artık biraz susunnn adam askerliği 6 aya düşürdü oda öylesine askerlik hala konuşyorsunuz edeppp 21 9 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hani PKK bitmişti ? hani ayakkabı numarasini biliyordunuz ? bu neyin anlaşması ? zaten sn hakan fidan istihbarat başkanlığı döneminde en çok zaafiyet yaşadığı dönem oldu ulkemizin. her olay bunun zamanında oldu 7 6 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Çıkıyor bir şahıs halk sokağa diyor gidiyoruz, çıkıyor bir şahıs barış kardeşlik diyor yiyoruz şimdi aynı şahıs barış kardeşlik değil taviz veriyorlar bunlar diyor bunuda yiyenler var.. Barış kardeşlik dedi oy istedi şimdi milliyetçi kesildi sokağa genç çağıran iyice foyaları ortaya çıkmaya başladı. 6 5 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Eğer ihanet varsa halk ne iktidar tanır nede başka bir güç tanır,bu millet kuvai milli ruhunun milletidir ihaneti asla affetmez ne kralını ne padişahı tanir, Türkiye Cumhuriyetinin halkı değil çapulcular a en kralına pabuç bırakmaz ,sonuç her kim olursa olsun canı ile oder 3 4 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Sn Bakan bataklığı kurutmamız lazım... kısaca büyük şeytan abd-nato üsslerini DERHAL KAPATmamız lazım. 5 2 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Hala yorumlarda saçmalayan şahaiyetsizler ülkenin hangi konuma geldiğinin hala farkında değilsiniz sadece boş laf salatası yapıyorsunuz barış oldu terör bitti güneydoğu daha özgür ülke daha özgür artık sadece ileri ileri ülkedeki büyük hırsızlarda temizlenirse yeterlidir devletin yetkilerini kullanan büyük hırsız çok bu ülkede onlar temizlenirse ekonomi yönünden kimse türkiyenin karşısında duramaz terörden daha büyük hırsızı var bu ülkenin sıra onlara gelir İNŞALLAH 2 3 Yanıtla
  • akil:
    aniden durup dururken kayıtsız şartsız silah bırakıyorum demeleri çok ilginç bu işten bi şey anlamadım )) 3 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam yokmu 2 0 Yanıtla
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