Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi İçin Yarın Hırvatistan\'a Gidecek

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin üçüncü toplantısına katılmak üzere yarın Hırvatistan'ın başkenti Dubrovnik'e gidecek.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna- Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin üçüncü toplantısına katılmak üzere 9 Ekim'de Hırvatistan'ın başkenti Dubrovnik'e gidecek. Zirve, Ukrayna ile bölge ülkelerini liderler düzeyinde bir araya getirecek.

Zirve'de Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine ve uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir çözümün tesisine yönelik girişimlere desteğini yineleyecek. Diplomatik çözüm için tüm tarafların katılacağı bir müzakere sürecinin önemini vurgulayacak olan Bakan Fidan'ın zirve kapsamında, Ukrayna'daki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunması da planlanıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasının ardından Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin ilki Ağustos 2023'te Atina'da, ikincisi Şubat 2024'te Tiran'da düzenlenmişti.

Hırvatistan ile Ukrayna'nın ev sahipliğindeki üçüncü zirveye, ülke liderlerinin yanı sıra, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'ın Devlet/ Hükümet Başkanı veya Dışişleri Bakanı düzeyinde katılacak.

Bunun yanı sıra, Avrupa Komisyonu'nun da zirvede temsil edilmesi bekleniyor.