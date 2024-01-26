 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüşerek, Orta Doğu'da kalıcı barış için Gazze'de tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. NATO kapsamında müttefiklik ilişkileri de ele alındı. Cameron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

26.01.2024 - 14:27,
Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü. Fidan Orta Doğu'da kalıcı barış için Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Cameron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Temsilciliği'nde yapılan görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı. 1,5 saatlik baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeği formatındaki heyetler arası görüşmeye geçildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre; Fidan, Orta Doğu'da kalıcı barış için Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerinin ele alındığı görüşmede; Cameron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüyle ilgili Cumhurbaşkanı kararını imzalayarak, söz konusu protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti belirttiği öğrenildi.

Karadeniz'in güvenliğinin önemine değinilen görüşmede iki Bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayi olmak üzere Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Birleşik Krallık, İstanbul, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü - Son Dakika


15:26
İsrail Gazze'den tarihi eser mi kaçırıyor? Yetkilinin paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı İsrail Gazze'den tarihi eser mi kaçırıyor? Yetkilinin paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı
15:18
İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

Son Dakika
15:26 İsrail Gazze'den tarihi eser mi kaçırıyor? Yetkilinin paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı
15:18 İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:33:21. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement