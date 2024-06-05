Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'deki Urumçi ve Kaşgar ziyaretini tamamladı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'deki Urumçi ve Kaşgar ziyaretini tamamladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin\'deki Urumçi ve Kaşgar ziyaretini tamamladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar ziyaretine ilişkin, 'Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim.' ifadelerini kullandı. Fidan, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren tarihi şehirleri ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirtti ve ünlü eserin müellifi Yusuf Has Hacib'in ruhuna Fatiha okuduğunu söyledi.

05.06.2024 20:51
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar ziyaretine ilişkin, "Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.

Fidan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllardır, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren pek çok tarihi şehri ziyaret etme fırsatım oldu." ifadesine yer verdi.

Maveraünnehir ve Fergana Vadisi'nin şehirlerini, tarihi Horasan kentlerini ve diğer coğrafyalardaki Selçuklu şehirlerini defalarca görme imkanı bulduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim. 'Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım. Bu kitap uzanıp her iki dünyayı tutan bir eldir' diye tanımladığı ünlü eserin müellifi, büyük alim Yusuf Has Hacib'in aziz ruhuna Fatiha okudum. Allah bütün alimlerimize rahmet eylesin."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'deki Urumçi ve Kaşgar ziyaretini tamamladı - Son Dakika

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