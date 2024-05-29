Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO toplantısında Türkiye'nin beklentilerini dile getirecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO toplantısında Türkiye'nin beklentilerini dile getirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO toplantısında Türkiye\'nin beklentilerini dile getirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Prag'da yapılacak NATO Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak Türkiye'ye yönelik savunma sanayii alanındaki yaptırım ve terör örgütleriyle mücadele konusundaki beklentileri gündeme getirecek. Ayrıca, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları da ele alınacak.

29.05.2024 12:44
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30-31 Mayıs'ta Prag'da yapılacak NATO Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Fidan, 9-11 Temmuz 2024 tarihlerinde Washington'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıklarının da ele alınacağı toplantı kapsamında görüşmeler yapacak. Bakan Fidan, temaslarında Türkiye'ye yönelik savunma sanayii alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin tamamen kaldırılması ve terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini gündeme getirecek.

Her sene üç kere düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilki 3-4 Nisan'da Brüksel'de düzenlendi. NATO Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı ise 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantının oturumlarında, 9-11 Temmuz 2024 tarihlerinde Washington'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları ile caydırıcılık ve savunma bağlantılı konular olmak üzere, NATO'nun gündemindeki temel meseleler, Ukrayna'nın desteklenmesi ve NATO'nun güney kanadına yönelik çalışmalar ele alınacak.

Türkiye'nin NATO'nun 75'inci yıl dönümüne denk gelen Washington Zirvesi'nde iki önceliği bulunduğunu kaydeden üst düzey Dışişleri yetkilisi, "Bunlar; Müttefikler arasında savunma ticaretinin önündeki kısıtlamaların ve engellerin kaldırılması ve terörizmle mücadele konularında 2023 Vilnius Zirvesinde alınan kararların takibidir" ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında ikili görüşmeler yapması planlanan Bakan Fidan, savunma sanayii alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin tamamen kaldırılması gerektiğinin altını çizecek. Fidan, söz konusu yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin sadece bireysel olarak müttefiklerin ulusal savunma kapasitelerine değil, mevcut uluslararası güvenlik ortamında genel olarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma gayretlerine ve kapasitesine zarar verdiğine dikkati çekecek.

Terörizmle mücadele konusunda uluslararası çabalara NATO'nun katkısının artması gerektiğini gündeme getirecek olan Fidan, başta PKK/PYD/ YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini aktaracak. Fidan terör örgütleriyle çıkar temelli ortaklık ilişkisine girilmesinden vazgeçilmesi çağrısında da bulunacak. Terörizm tehdidiyle ortak mücadelenin NATO'nun güney kanadının ve Avrupa'nın güvenliği açısından temel unsurların başında geldiğini vurgulayacak olan Fidan, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin daha etkin sağlanabilmesine dönük Türkiye'nin görüşlerini dile getirecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO toplantısında Türkiye'nin beklentilerini dile getirecek - Son Dakika

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