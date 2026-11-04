Dışişleri Bakanı Wang Yi, 37. APEC Bakanlar Toplantısı\'na eş başkanlık etti

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Çin Yılı'nın son dönemindeki çalışmaların başarıyla tamamlanması ve yaklaşan APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde verimli sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunmak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, salı günü Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile birlikte 37. APEC Bakanlar Toplantısı'na video konferans yoluyla eş başkanlık etti. Wang, yaklaşan APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'nin Asya-Pasifik bölgesinin gelecekteki kalkınması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çin, kasım ayında ülkenin güneyindeki Shenzhen kentinde düzenlenecek 33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Böylece Çin, 2001'de Shanghai ve 2014'te Beijing'de düzenlenen toplantıların ardından etkinliğe üçüncü kez ev sahipliği yapmış olacak. Zirvenin bu yılki teması "Birlikte Refaha Ulaşmak İçin Bir Asya-Pasifik Topluluğu Oluşturmak" olarak açıklandı. Çin, açıklık, inovasyon ve işbirliğini bu yılki APEC işbirliğinin üç öncelikli alanı olarak belirledi.

APEC "Çin Yılı" boyunca 300'den fazla toplantı ve etkinliğin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Wang, bu etkinliklerden işbirliğine yönelik bir dizi sonuç elde edildiğini vurguladı.

Asya-Pasifik topluluğunun inşasında sağlam ve somut ilerleme kaydetmek üzere tüm üyelerle çalışmaya hazır olduklarını belirten Wang, üyelere karşılıklı saygıyı gözetme, dayanışmayı güçlendirme, açık bir ortam oluşturma ve entegrasyon ivmesini sürdürme çağrısında bulundu.

Wang, tüm üyelerin yeni büyüme dinamikleri oluşturmak için ortak bir inovasyon ekosistemi kurması, işbirliği olanaklarını genişletmesi ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlaması gerektiğini belirtti.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ise APEC taraflarının, tatbiki ve etkin "Asya-Pasifik'e özgü çözümler" sunmaya devam ederek, hem Asya-Pasifik bölgesinin hem de dünyanın kalkınmasına katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Uluslararası konjonktürün değişim ve çalkantılarla dolu olduğunu belirten Wang, sanayi ve tedarik zincirlerinin parçalanma riskinin arttığına ve dünya ekonomisindeki büyümenin yavaş seyrettiğine dikkat çekti.

Wang, tüm APEC taraflarına serbest ticaret ve inovasyon odaklı kalkınmaya bağlı kalma, büyümeyi destekleyecek güçlü ve dinamik bir itici güç oluşturma, dijital ve akıllı ekonomi ile ticarete ilişkin kurallar konusunda görüşmeleri ve politika koordinasyonunu ilerletme ve adil ve hakkaniyetli bir uluslararası ekonomi ve ticaret düzeni oluşturma çağrısında bulundu.

Wang, Çin'in üst düzey dışa açılımı teşvik etmeye, yabancı sermayeli işletmelere yerli işletmelerle tam anlamıyla eşit muamele edilmesini sağlamaya ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin açık kaynaklı geliştirilmesini ve bu alandaki işbirliğini desteklemeye her zaman bağlı kalacağını vurguladı.

APEC ekonomilerinin temsilcileri ve diğer katılımcılar da APEC "Çin Yılı" boyunca çeşitli alanlardaki işbirliğinde kaydedilen ilerlemeleri ve taraflar arasında sağlanan geniş mutabakatı takdirle karşıladıklarını belirterek, liderler zirvesinin başarılı geçmesi için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.