Dışişleri Bakanlığı, İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesini lanetledi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca, "Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Hamas Lideri Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesine Ankara'dan ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."