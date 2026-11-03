Dışişleri, Güney Sudan Büyükelçisi Metin Ergin\'in hayatını kaybettiğini bildirdi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Juba (Güney Sudan) Büyükelçisi Metin Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Ergin için 5 Kasım'da Bakanlık'ta cenaze töreni düzenlenecek. Ergin'in cenazesi 6 Kasım'da İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından paylaşılan taziye mesajında şunlar kaydedildi:

"1992'den bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Mostar, Bosna Hersek ve Anvers, Belçika'da Başkonsolos, Güney Sudan'da Büyükelçi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Metin Ergin'i (1967, İstanbul) 2 Kasım 2026 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhum Büyükelçimizin cenaze namazı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.30'da Bakanlığımızda yapılacak törenin ardından öğle namazını müteakip Ankara Hasan Tanık Camisi'nde kılınacaktır. Cenaze 6 Kasım 2026 tarihinde cuma namazını müteakiben İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."