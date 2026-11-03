Dışişleri, Güney Sudan Büyükelçisi Metin Ergin\'in hayatını kaybettiğini bildirdi

Dışişleri, Güney Sudan Büyükelçisi Metin Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Juba (Güney Sudan) Büyükelçisi Metin Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Ergin için 5 Kasım'da Bakanlıkta cenaze töreni düzenlenecek, cenazesi 6 Kasım'da İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Juba (Güney Sudan) Büyükelçisi Metin Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Ergin için 5 Kasım'da Bakanlık'ta cenaze töreni düzenlenecek. Ergin'in cenazesi 6 Kasım'da İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından paylaşılan taziye mesajında şunlar kaydedildi:
"1992'den bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Mostar, Bosna Hersek ve Anvers, Belçika'da Başkonsolos, Güney Sudan'da Büyükelçi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Metin Ergin'i (1967, İstanbul) 2 Kasım 2026 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhum Büyükelçimizin cenaze namazı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.30'da Bakanlığımızda yapılacak törenin ardından öğle namazını müteakip Ankara Hasan Tanık Camisi'nde kılınacaktır. Cenaze 6 Kasım 2026 tarihinde cuma namazını müteakiben İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."
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