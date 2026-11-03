Dışişleri, Güney Sudan Büyükelçisi Metin Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dışişleri, Güney Sudan Büyükelçisi Metin Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri, Güney Sudan Büyükelçisi Metin Ergin\'in hayatını kaybettiğini bildirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Juba (Güney Sudan) Büyükelçisi Metin Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Ergin için 5 Kasım'da Bakanlıkta cenaze töreni düzenlenecek, cenazesi 6 Kasım'da İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Juba (Güney Sudan) Büyükelçisi Metin Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Ergin için 5 Kasım'da Bakanlık'ta cenaze töreni düzenlenecek. Ergin'in cenazesi 6 Kasım'da İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından paylaşılan taziye mesajında şunlar kaydedildi:

"1992'den bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Mostar, Bosna Hersek ve Anvers, Belçika'da Başkonsolos, Güney Sudan'da Büyükelçi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Metin Ergin'i (1967, İstanbul) 2 Kasım 2026 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhum Büyükelçimizin cenaze namazı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.30'da Bakanlığımızda yapılacak törenin ardından öğle namazını müteakip Ankara Hasan Tanık Camisi'nde kılınacaktır. Cenaze 6 Kasım 2026 tarihinde cuma namazını müteakiben İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."

Kaynak: ANKA
Dışişleri BakanlığıMetin ErginGüney Sudanİstanbul6 KasımTürkiyeGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:28:50. #7.13#
SON DAKİKA: Dışişleri, Güney Sudan Büyükelçisi Metin Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android