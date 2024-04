DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda kutlama kararı aldık

Güncel

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kitlesel olarak Taksim Meydanı'nda kutlayacaklarını açıkladı. Çerkezoğlu, "1 Mayıs'ta demokrasi şimdi, Taksim şimdi diyoruz. Kararımız kesindir. 1 Mayıs sabahında bir elimizde karanfil, bir elimizde çocuklarımızla Taksim Meydanı'na yürüyeceğiz" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konfederasyon yöneticileriyle ve üyeleriyle birlikte 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları kararlarını açıkladı. Konfederasyonun İstanbul Beşiktaş'ta bulunan genel merkezi önünde düzenlenen açıklamada sık sık "1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız", "İnadına sendika, inadına DİSK", "Gün gelecek, devran dönecek; AKP halka hesap verecek", "Zafer, direnen emekçinin olacak" ve "Taksim Meydanı 1 Mayıs alanı" sloganları atıldı.

Burada konuşan Çerkezoğlu, yurttaşın yaşadığı ekonomik krize dikkat çekti. Bütün işçilere, emekçilere, işsizlere, kadınlara ve gençlere seslenen Çerkezoğlu, " Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında birleşmeye çağırıyoruz" dedi. Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde 1 Mayısların bir simgesi var. Emekçilerin mücadelesinin, geleneğinin ve hepsinden önemlisi emeğe saygının bir simgesi var: Taksim Meydanı. 1977'den beri yüreğimizdeki yaradır. Taksim Meydanı yeniden yasaklandığı 2013 yılından beri en büyük hasretimizdir. Bu yıl 2024 1 Mayıs'ında yüzümüzü Taksim'e dönüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin 1 Mayıs'ı kendi belirledikleri alanlarda, kentlerin en merkezi meydanlarında kutlama hakkı vardır. Ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu hakkın kullanımı 2013 yılından beri keyfi bir biçimde engellenmektedir. Son olarak geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi, tarihsel bir karar verdi. Kararları herkes için bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi kararını verdi ve bu karar kesindir. İşte burada gördüğünüz bir paragrafını büyüterek sizlerle paylaştığımız Anayasa Mahkemesi kararı, açıkça '1 Mayıs'ta Taksim'de olmak, her işçinin, emekçinin hakkıdır' diyor. Bu hakkı engellemek açıkça hukuk dışıdır. Bizlerin 1 Mayıs'ta Taksim'de olmasını engellemek, hukuk tanımazlık olur. Anayasal düzene karşı açık bir suçtur. Anayasanın tanınmadığı yerde ekmek, adalet, hürriyet olmaz. Anayasanın tanınmadığı yerde cumhuriyet, demokrasi, çocuklarımızın geleceği olmaz. Anayasa Mahkemesi kararlarına, anayasaya ve anayasal düzene sahip çıkmak, her şeyden önce Türkiye işçi sınıfının görevidir. O yüzden 2024 1 Mayıs'ında Taksim'de olmak, ekmeğimize, adalete, hürriyete, cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmaktır ve hepsinden önemlisi memlekete sahip çıkmaktır.

"TAKSİM'İN KAPATILMASI, HUKUKSUZLUKLARIN SİMGESİ"

Üyesi olduğumuz Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu İTUC, bütün dünyada demokrasinin ciddi bir biçimde tehdit altında olduğu bir süreçte, 4 Mart tarihinde tüm dünyada kapsamlı bir demokrasi kampanyası başlattı. Demokrasi kampanyası, dünya genelinde sendikaların kolektif gücünü bir araya getirerek demokratik değerleri ve işçi haklarını savunmayı hedefliyor. Bizler de DİSK olarak demokrasi işçinin ekmeğidir diyerek işyerinde, ülkede ve dünyada demokrasiye, aslında yeni bir toplumsal düzeni inşa etme hedefine sahip çıkıyoruz. Bu kampanyanın aktif bir parçası olacağız. Taksim'in 1 Mayıs'ta işçilere kapatılması, tüm antidemokratik uygulamaların ve hukuksuzlukların simgesi haline gelmiştir ülkemizde. O nedenle Taksim'in özgürleştirilmesi, ülkemizde açıkça bir demokrasi meselesidir. Bu nedenle işçi sınıfının dünya çapında yürüttüğü demokrasi kampanyasına bizler, 1 Mayıs'ta Taksim'de olma irademizle güç veriyoruz. Dünyanın dört bir yanında binlerce kilometre ötede, yüzünü hiç görmediğimiz ve hiç görmeyeceğimiz sınıf kardeşlerimizin mücadelesi, sesi, soluğu, demokrasi için mücadele eden işçilerin, emekçilerin, kadınların sesleri ve temsilcileri 1 Mayıs'ta bizimle birlikte olacak. 1 Mayıs 2024 için şimdi demokrasi zamanıdır, şimdi Taksim zamanıdır diyoruz. 1 Mayıs'ta demokrasi şimdi, Taksim şimdi diyoruz. Kararımız kesindir. 1 Mayıs sabahında bir elimizde karanfil, bir elimizde çocuklarımızla Taksim Meydanı'na yürüyeceğiz."

"YARIN İSTANBUL VALİSİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Çerkezoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hükümet kanadıyla konuya ilişkin görüşmesinin olup olmadığına ilişkin Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Tabii 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için gerekli girişimleri ve görüşmeleri de başlattık. Yarın öğleden sonra İstanbul Valisi ile bir görüşmemiz olacak. Ardından İçişleri Bakanı ve bütün yetkililerle görüşmelerimizi yapacağız. Tabii 1 Mayıs'ı, birlikte örgütlediğimiz diğer bütün kurumlarla ve özellikle de ITUC'un demokrasi kampanyasının bir parçası olarak da 1 Mayıs'ı ve Taksim'i gördüğümüz için ITUC üyesi konfederasyonlarla, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve KESK başta olmak üzere diğer bütün kurumlarla, emek örgütleriyle de görüşecek ve 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olma irademizi bütün Türkiye işçi sınıfının ve toplumun da gücüyle hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu konudaki hukuksal dayanaklarımızı, özellikle hocalarımızdan alacağımız desteklere daha güçlendireceğiz ve 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak için çalışmalarımızı hep birlikte bugün itibarıyla başlatmış oluyoruz."