Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı: Bakan Kendisiyle Görüşmedi

Güncel

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, geçtiğimiz cumartesi günü kente gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendileriyle görüşmediğini belirterek, "Biz kendisiyle görüşmek istiyorduk ancak görüşmedi. 'Fiskaya'yı, Benuseni yıkacağız' dedi ama neden metruk binaları yıkmıyor? Oysa belediyeye versinler, biz yıkabiliriz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (DİTAM), düzenlediği "Diyarbakır, yerel hizmetler ve ortak akıl" başlıklı toplantıya katıldı. Toplantıya, Eş Başkanların yanı sıra ilçe belediyeleri eş başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin hazırlığını yaptığı 5 yıllık stratejik plana ilişkin talep ve öneriler de dile getirildi.

Yapılan sunumun ardından konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Küçük, görev yapacakları 5 yıllık sürecin zorluklarına dikkati çekerek, kayyumların 8 yılda kentte büyük tahribatlar yarattığını aktardı. 8 yıllık yıkımın zaman zaman konuşulan bir konu olduğunu ve toplantının önemine vurgu yapan Küçük, "Önümüzdeki 5 yılda bir araya gelmeleri, çalışmalarımızın parçası haline getireceğiz. Bizi birlikte bir şeyler yapmaya sevk edecek en büyük mekanizma buralardadır, iyi ki varsınız. Bu anlamıyla kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

'Stratejik planlamalarımız var'

Göreve başlamalarından bu yana çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Küçük, "Bugünkü sunumda açığa çıkan her bir konuya, büyük bir önem ve ciddiyetle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Hepsi, hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Bizler 3 buçuk aydır pek çok sivil toplum örgütüyle buluşmalar yaptık, Stratejik Plan kapmasında odak gruplarla bir araya geldik. Kentin çevre, ulaşım, kadın, genç, engelli, kaçak yapılaşma, altyapı sorunları, akıllı kentler, sosyal konutlar, metruk binalar, deprem, afet, bağımlılıkla mücadele gibi konularda stratejik planlamalarımız var. Bazı çalışmalarımız başladı. Yerel yönetimler olarak, bu işin öncülüğünü yapan ya da yanında duran, farklı yönlerle destek veren ama bir biçimiyle parçası olan bir yerde durarak çalışmalarınızın önünü açıyoruz. Bu nedenle yerel yönetimlerin önemini, her zamankinden daha çok gündemimize almalıyız" diye konuştu.

'Kentin yeniden revizyona ihtiyacı var'

Kentin fiziki ve nüfus yapısıyla büyüdüğünü sözlerine ekleyen Küçük, kayyumlar tarafından dizayn edilen imar planının, pek çok sorun yarattığını dile getirdi. İlçe belediyeleriyle birlikte 5 yıl içinde yeni bir imar politikasını hayata geçireceklerini kaydeden Küçük, "Bunun için odalarla ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Bu kentin yeniden revizyona ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

'Diyarbakır'da bir model oluşturabiliriz'

Dar gelirli ve yoksul kesimlerin barınma sorununa çözüm aradıklarını dile getiren Küçük, şunları söyledi:

" Bağlar'ın yerinde dönüşüm sorunu var ve deprem sonrası yaşanan krizler var. Bağlar, Şehitlik, Huzurevleri, Fiskaya'da deprem sonrası yaşanan tahribatlar kenttin orta yerinde duruyor. Yoksul halkın konut sorununa bir bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor. Buradan herkese çağrı yapıyorum. Amed'de bir model oluşturabiliriz, buna inancımız ve gücümüz de var."

Eş Başkan Hatun: Amacımız sorunları çözmek

Küçük'ün ardından söz alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Doğan Hatun ise kentin paydaşlarıyla tüm sorunları çözebileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz o çözüm gücünü deneyimledik. Şehrimiz, bu birlikte yaşayabilme, sorunlarımızı birlikte çözebilme kültürünü, binlerce yıllık geçmişinden almıştır. Şehrimizin sorunlarının neler olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz dönemde çok büyük psikolojik ve ekonomik tahribatlar yaşandı. Ancak bu ciddi sorunların çözülmesi, bu sorunu da ortadan kaldıracaktır. Amacımız sadece borçları kapatmak değil, bu şehrin sorunlarını çözmektir. Sorunlar çözüldükten sonra artık borç kalmaz. Çözüm için her yere gideceğiz."

'Bakan bizimle görüşmedi'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kente gelerek deprem bölgelerine dair koordinasyon toplantısı düzenlediğini hatırlatan Hatun, "Çevre ve Şehircilik Bakanı şehre geldi, toplantı yaptı. Biz kendisiyle görüşmek istiyorduk ancak görüşmedi. 'Fiskaya'yı, Benuseni yıkacağız' dedi ama neden metruk binaları yıkmıyor? Oysa belediyeye versinler, biz yıkabiliriz, halkımızın güvenliğini sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.