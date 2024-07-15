Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi

Diyarbakır\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi

Diyarbakır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında tarihi Sur ilçesindeki Keçi Burcu'ndan Kurşunlu Camii'ne yürüyüş düzenlendi. Vali Murat Zorluoğlu, yüzlerce kişiyle birlikte yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün ardından Kurşunlu Camii'nde etkinlikler düzenlendi. Vali Zorluoğlu, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine karşı duran herkese teşekkür etti ve 15 Temmuz'un tüm milletin ortak başarısı olduğunu vurguladı.

15.07.2024 22:36
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında tarihi Sur ilçesindeki Keçi Burcu'ndan Kurşunlu Camii'ne yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Diyarbakır Valiliği'nce anma programı düzenlendi. Vali Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce kişinin katılımıyla Sur ilçesindeki Keçi Burcu'ndan bando eşliğinde Kurşunlu Camii'ne yürüyüş düzenlendi.

Kurşunlu Camii'nde son bulan yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine karşı duran herkese müteşekkir olduklarını söyledi. Vali Zorluoğlu, "Bugün, hain darbe girişiminin 8. senesinde, bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede şehit vermenin derin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe milletçe imza atmanın gururunu yeniden yaşıyoruz. Sezai Karakoç, 'Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır' diyor. 15 temmuzda 2016'da tanklara, uçaklara meydan okuyarak, mermilere adeta göğüslerini siper ederek kendi cumhurbaşkanımı, kendi hükümetimi, kendi meclisimi ben belirlerim, darbeci alçaklara irademi teslim etmem diyen aziz milletimizin her bir ferdine müteşekkiriz" dedi.

'15 Temmuz'un hikayesi her etnik kökenden kahraman milletimizin ortak başarısıdır'

"15 Temmuz sadece benim, sadece senin ya da sadece belli bir kesimin hikayesi değildir. 15 Temmuz bilakis her dünya görüşünden, her mezhepten, her meşrepten, her inançtan ve her etnik kökenden kahraman milletimizin ortak başarısıdır" diyen Vali Zorluoğlu, "15 Temmuz 85 milyonun hep birlikte verdiği şanlı direnişin ve destanlaştırdığı kutlu mücadelenin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Harbini başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 temmuz gecesi tüm şehirlerimizde yeniden sergilenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, Türk milleti 100 yıl önce Çanakkale'de hangi inanç ve kararlılıkla düşmanın karşısına dikilmişse, 15 Temmuz'da da aynı duygularla darbecilerin karşısına dikilmiştir" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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