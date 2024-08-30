DİYARBAKIR\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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DİYARBAKIR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı

Diyarbakır'daki program, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte, halk oyunları gösterileri yapıldı. Askeri birlikler ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli birimlerinin Türk bayraklarıyla yaptıkları geçişinin ardından askeri helikopterlerin pilotları gösteri gerçekleştirdi. Programa Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hacer Kurt, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 8. Ana Jet Komutanı Gürtaç Kayapınar, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mert Önen, Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Güdemen, kurum amirler ve siyasi parti temsilcileri ile merkez ilçe kaymakamları katıldı.

'MİLLETİMİZ, KURTULUŞ SAVAŞI'NDA İŞGAL GÜÇLERİNİN KARŞISINA DİKİLMİŞTİR'

Vali Zorluoğlu, konuşmasında, "Büyük zaferin 102'nci yıl dönümünde sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safhalar getirdiniz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Milletimiz, bin yıl önce Malazgirt'te hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmışsa Kurtuluş Savaşı'nda da aynı duygularla işgal güçlerinin karşısına dikilmiştir. Genç ve dinamik nüfusu, verimli tarım arazileri, güçlü sanayi altyapısı, ulaşım altyapısı ve geçmişinden bugüne taşıdığı eşsiz kültürel mirası ile Diyarbakır, hiç şüphem yok kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin en üretken şehirlerinden biri haline gelecek. Ancak bunun gerçekleşebilmesinin en temel şartı, sağlanan huzur ve güven ortamına Diyarbakırlı hemşerilerimin sonuna kadar sahip çıkmasıdır. Bu şehrin artık sansasyonel olaylarla, kavgalarla, kısır çekişmelerle kaybedecek vakti kalmamıştır. Diyarbakır artık üretimde, istihdamda, ihracatta, eğitimde, sporda ve sanattaki başarılarıyla gündemde olmalıdır. Bu şehir, bunu başaracak güce ve potansiyele de sahiptir" dedi.