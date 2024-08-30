DİYARBAKIR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DİYARBAKIR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

DİYARBAKIR\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programda çelenk konulması, konuşmalar, şiirler okunması ve halk oyunları gösterileri yer aldı. Vali Zorluoğlu, konuşmasında Diyarbakır'ın potansiyeline vurgu yaparak, şehrin üretim, istihdam, ihracat, eğitim, spor ve sanatta başarılı olması gerektiğini belirtti.

30.08.2024 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı

Diyarbakır'daki program, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte, halk oyunları gösterileri yapıldı. Askeri birlikler ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli birimlerinin Türk bayraklarıyla yaptıkları geçişinin ardından askeri helikopterlerin pilotları gösteri gerçekleştirdi. Programa Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hacer Kurt, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 8. Ana Jet Komutanı Gürtaç Kayapınar, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mert Önen, Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Güdemen, kurum amirler ve siyasi parti temsilcileri ile merkez ilçe kaymakamları katıldı.

'MİLLETİMİZ, KURTULUŞ SAVAŞI'NDA İŞGAL GÜÇLERİNİN KARŞISINA DİKİLMİŞTİR'

Vali Zorluoğlu, konuşmasında, "Büyük zaferin 102'nci yıl dönümünde sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safhalar getirdiniz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Milletimiz, bin yıl önce Malazgirt'te hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmışsa Kurtuluş Savaşı'nda da aynı duygularla işgal güçlerinin karşısına dikilmiştir. Genç ve dinamik nüfusu, verimli tarım arazileri, güçlü sanayi altyapısı, ulaşım altyapısı ve geçmişinden bugüne taşıdığı eşsiz kültürel mirası ile Diyarbakır, hiç şüphem yok kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin en üretken şehirlerinden biri haline gelecek. Ancak bunun gerçekleşebilmesinin en temel şartı, sağlanan huzur ve güven ortamına Diyarbakırlı hemşerilerimin sonuna kadar sahip çıkmasıdır. Bu şehrin artık sansasyonel olaylarla, kavgalarla, kısır çekişmelerle kaybedecek vakti kalmamıştır. Diyarbakır artık üretimde, istihdamda, ihracatta, eğitimde, sporda ve sanattaki başarılarıyla gündemde olmalıdır. Bu şehir, bunu başaracak güce ve potansiyele de sahiptir" dedi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, İhracat, Spor, Etkinlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:46 Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 16:13:57. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement