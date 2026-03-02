Diyarbakır'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler iftarda buluştu

02.03.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler, iftar programında bir araya geldi.

Diyarbakır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler, iftar programında bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde "Bereket Sofrasında Buluşalım" iftar programı düzenlendi.

Evliliklerinde 27 yılı geride bırakan Selma ve Faysal Yaşa, programa katılan 100 çifte deneyimlerini aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, buradaki konuşmasında, ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın, gönül birliği kurmanın ve aynı sofrada buluşarak kardeşliği pekiştirmenin adı olduğunu söyledi.

Ailenin toplumun en güçlü temeli olduğunu ifade eden Polat, "Sizler ise hayatlarınızı birleştirerek kendi yuvanızı kurmuş, bu değeri yaşayarak temsil eden çok kıymetli çiftlersiniz. Kurduğunuz her yeni yuva, aslında güçlü bir toplumun ve sağlam bir geleceğin inşasına atılmış önemli bir adımdır." dedi.

Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin gençlerin aile kurma sürecinde yanlarında olmak amacıyla geliştirilmiş önemli bir sosyal destek mekanizması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu destek yalnızca maddi bir katkı değildir aynı zamanda devletimizin gençlerimize, aile kurumuna ve ortak geleceğimize duyduğu güvenin somut göstergesidir. Bu proje ile yeni bir hayat kurarken ekonomik yüklerin hafifletilmesi, gençlerimizin daha huzurlu ve umut dolu başlangıçlar yapabilmesi hedeflenmektedir."

İftar programına eşi Ömer Gezek ile katılan Berfin Gezek, gazetecilere, "evlilik kredisi"nin düğün eksiklerinin tamamlanması noktasında çok faydasını gördüklerini aktardı.

Gezek, "Evlilik kredisini yeni evlenecek çiftlere öneriyorum. Çünkü çok yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Evlilik kredisi başvurusu kapsamında çiftlere verilen eğitime de katıldıklarını anlatan Gezek, şunları söyledi:

"Eğitimle daha iyi nasıl iletişim kurabileceğimizi, empati kurmayı, nasıl daha mutlu olabileceğimizi öğrendik. Bu bize çok güzel bir şekilde yol gösterdi."

Eşi Tacettin Ensari ile gelen Dicle Ulaş Ensari ise 3,5 ay önce evlendiklerini ifade ederek, kendilerine sağlanan krediyle eksikliklerini tamamladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda aldıkları eğitimin de evliliklerine katkı sağladığını belirten Ensari, "İletişim ve empati duygumu geliştirdi. İyi bir evlilik için eğitim şart." diye konuştu.

Tacettin Ensari de kredinin faizsiz olmasından dolayı yeni evlenecek çiftlere ciddi bir destek sağlayacağını kaydetti.

Kredi desteğine başvurulmasını tavsiye eden Ensari, "Kredi olmasaydı bazı borçlarımı kapatamazdım. Şimdi çok şükür borçlarımızı kapattık. Geriye kalan parayla da bir şeyler daha aldık. Kredi büyük bir olanak sağlıyor." dedi.

Ensari, kredinin kendilerine sağlanmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş olmak üzere katkı sunanlara teşekkür etti.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Gençlik, Ekonomi, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler iftarda buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün
Fransa, İngiltere ve Almanya’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız
İran, Limasol’daki İngiliz Hava Üssü’nü vurdu İran, Limasol'daki İngiliz Hava Üssü'nü vurdu

21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
19:42
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:36:32. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.