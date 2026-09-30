Diyarbakır\'da DEM Partili erkekler, STK temsilcileri kadın cinayetlerine karşı yürüdü

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da DEM Parti'nin erkek milletvekilleri, erkek belediye eş başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının erkek temsilcileri, kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

DEM Parti Kadın Meclisi ve kadın kurumlarının çağrısıyla, artan kadın katliamlarına ve kadına yönelik erkek şiddetine karşı kadınların yaşam hakkını savunmak ve dayanışmayı büyütmek amacıyla sadece erkeklerin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe, DEM Parti Milletvekilleri Mehmet Kamaç ile Serhat Eren, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay'ın yanı sıra DEM Parti İl Eş Başkanı Yunus Muratakan, DBP İl Eş Başkanı Ahmet Doğan ilçe belediye erkek eş başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

DEM Parti Bağlar İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan kitle, buradan Karanfil Parkı'na kadar yürüdü. Kadınların yıllardır sürdürdüğü mücadeleye destek vermek ve erkek şiddetiyle yüzleşerek sorumluluk üstlenmek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, "Kadını öldüren erkeklikten utanıyoruz" pankartı taşındı.

"KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN HAREKET ETMELİYİZ"

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Emin Ay, bugün bir gerçeklikle yüz yüze gelmek için buluştuklarını, erkeklerin kadın katliamına, kadın kırımına karşı ilk defa yürüyüş düzenlediğini belirtti.

Kadına şiddet ve kadınların katledilmesinin kişisel bir suç değil, eşitsizlik ve erkek egemen sisteminin sonucu olduğunu belirten Eş Başkan Ay, "Her gün kadına karşı şiddet ve ölüm yaşanıyor. Diyarbakır'da bir ayda 4 kadın katledildi. Hepsini şiddetle kınıyoruz. Kadın özgürlüğü için, hayatın tüm alanlarında kadınların eşit bir şekilde temsil edilmesi, sorumluluk alması için hareket etmeliyiz. Eğer bu sorumlulukla hareket etmezsek işlenen bu tüm suçlardan ayrı değiliz. Kişinin inancı ve düşüncesi ne olursa olsun bu bilinç ile yaklaşması lazım. Toplumun ilerleyişi ve özgürlüğü kadının özgürlüğü ve ilerleyişine bağlıdır" dedi.

"TARİHİN HER NOKTASINDA MÜCADELENİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ KADINLARIN YAPTI"

Kadının özgür olmadığı toplumda özgürlük, refah ve barışın da mümkün olamayacağını ifade eden Eş Başkan Ay, Ortadoğu'da da bu sebeple barışın mümkün olmadığını söyledi. Tarihin her noktasında direnişi ve mücadelenin öncülüğünü kadınların yaptığını ve bedelini de kadınların ödediğini ifade eden Eş Başkan Ay, Diyarbakır'da başlatılan bu yürüyüşün sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, herkesin kadınlarla dayanışmasını daha da büyütmesi gerektiğini belirtti.

Kadın katliamı ile kadına karşı şiddeti kabul etmediklerini ifade eden Eş Başkan Ay, Diyarbakır'ın sevgi ve hafıza kenti olduğunu, bu topraklarda insani değerler ile toplumsal değerlerin kadının öncülüğünde ilerlediğini söyledi.