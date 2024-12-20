Diyarbakır'da Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı

Diyarbakır\'da Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı

Vali Zorluoğlu, 9 il valisi ile düzensiz göçle mücadele konularını video konferans yoluyla ele aldı.

20.12.2024 09:16
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Diyarbakır'da "5. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında, Adıyaman, Batman, Bingöl, Elazığ, Malatya, Siirt, Şırnak ve Tunceli valileri, vali vekillerinin katılımıyla "5. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Zorluoğlu, düzensiz göçle olan mücadeleyi insanı önceleyerek, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden yürüttüklerini belirtti.

Toplantıda alınacak kararların hayırlı olmasını dileyen Zorluoğlu, "Bugünkü toplantımızda, düzensiz göçle mücadelede iş birliğini daha da güçlendirecek konuları ele alacağız. Bölgesel perspektiften sorunlarımızı değerlendirip, koordinasyon gerektiren hususlarla ilgili kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Zorluoğlu, 9 ili kapsayan 5. bölgede şu an toplam 108 bin 412 yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu belirtti.

Bu sayının, Türkiye genelindeki yabancı uyruklu kişilerin yüzde 2,45'ine denk geldiğini ifade eden Zorluoğlu, geçici koruma kapsamında 98 bin 246, uluslararası koruma kapsamında 4 bin 608 ve ikamet izniyle 5 bin 558 yabancının bölgede ikamet ettiğini aktardı.

2024 yılı içinde 1 Ocak-5 Aralık tarihleri arasında bölgede toplam 1962 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Zorluoğlu, bunlardan 569'unun sınır dışı edildiğini, diğerlerinin sınır dışı işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Toplantıda ayrıca İl Göç İdaresi Müdürü Murat Aslan da bir sunum yaptı.

Sunumun ardından toplantıya katılan valiler, bölgelerindeki mevcut duruma ilişkin görüşlerini paylaştı ve düzensiz göçle mücadelede alınacak yeni kararlar tartışıldı.

Toplantıya, Adıyaman Valisi Osman Varol, Batman Valisi Ekrem Canalp, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Elazığ Vali Vekili Oltan Bayraktar, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şırnak Valisi Birol Ekici, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Göç İdaresi müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı - Son Dakika

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