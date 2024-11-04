Diyarbakır'da Eylem ve Etkinlikler 2 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Eylem ve Etkinlikler 2 Gün Süreyle Yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın kayyum ataması sonrası il genelinde açık alanlardaki eylem ve etkinliklerin iki gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

04.11.2024 19:21  Güncelleme: 19:22
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atama kararının ardından açık alanlardaki eylem ve etkinliklerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atandığını açıklamasının ardından, Diyarbakır'da da  eylem ve etkinlikler 2 gün süreyle yasaklandı. Diyarbakır Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Haklarında yapılan terör nitelikli soruşturma/kovuşturma neticesinde İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Batman Belediye Başkanı ve Şanlıurfa ili Halfeti İlçe Belediye Başkanının yerine kayyım görevlendirilmesi yapılmıştır. Terör örgütüne müzahir kesimlerce ilimiz genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla her türlü kanunsuz eylem ve etkinliklerin düzenlenebileceği göz önünde bulundurularak;

İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere ve yalnızca Batman-Mardin-Şanlıurfa illerinde yapılan kayyım atamaları ile sınırlı kalmak üzere açık alanlarda yapılması muhtemel her türlü (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) eylem/etkinlikler ile ilimiz merkez ve dış ilçelerimizde (il Mülki sınırları içerisinde) eylem/etkinlik düzenlemek ve düzenlenebilecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla gelebilecek kişilerin, grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri ve çıkışları 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddelerine istinaden 4 Kasım 2024 saat 13.00'ten 6 Kasım 2024 saat 23.59'a kadar Diyarbakır il sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Eylem ve Etkinlikler 2 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika

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